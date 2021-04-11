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В последнем обновлении Microsoft добавила возможность для панели задач Windows 10 запускать различные веб-приложения на базе Chromium Edge, например, такие как YouTube, Facebook, Office и других. Новое всплывающее окно в браузере Edge от Microsoft появится после обновления Windows.

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Если у вас установлена версия Windows 10 October 2020 или новее и есть ли у вас на панели задач находится значок браузера Edge, то вскоре вы можете увидеть новое всплывающее окно, предлагающее попробовать веб-приложения на базе Edge.

«Переходите сразу на самые популярные сайты», - говорится во всплывающем уведомлении, а Microsoft поясняет, что оно «закрепит ваши любимые сайты, чтобы быстро открывать вкладки прямо с панели задач». Эта функция, по-видимому, основана на мастере закрепления панели задач Microsoft Edge, который был представлен в прошлом году.

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Стоит отметить, что всплывающее окно будет отображаться, если Microsoft Edge является браузером по умолчанию и вы уже закрепили сайты на панели задач. Данная функция не предназначена для тех, кто использует Google Chrome и Firefox в качестве браузеров по умолчанию.

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Изначально Microsoft начала экспериментировать с предупреждениями ещё в 2020 году, и, согласно тестам ресурса Windows Latest, а также отчетам, полученным от пользователей, похоже, что они получат широкое распространение.

Всплывающее уведомление призвано напомнить пользователям о возможностях прогрессивных веб-приложений в новом браузере Edge на основе Chromium.

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Если нажать кнопку «Попробовать», на рабочем столе появится мастер закрепления панели задач Microsoft Edge, который попросит закрепить следующие веб-сайты: Facebook, YouTube, Википедия, Reddit, Microsoft News (MSN)

«Когда вы запускаете эти сайты с панели задач, они открываются в Microsoft Edge», - отметили в Microsoft.

После того, как пользователь закрепит сайты на панели задач, Microsoft покажет рекомендации для своих популярных веб-приложений, таких как Bing и Office.

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Следующий экран предложит попробовать «рекомендуемые настройки браузера» в Chrome и Firefox.

«А теперь давайте убедимся, что настройки вашего браузера соответствуют вашим требованиям. Мы рекомендуем последнюю версию Microsoft Edge для обеспечения производительности, конфиденциальности и продуктивности», - отметили в Microsoft.

Параметр «Текущие настройки» выбран по умолчанию, но вы можете щелкнуть «Параметры, рекомендованные Microsoft» и переключиться на Edge с помощью Bing.

Если закрыть предупреждение, щелкнув значок «X», то панель задач Windows 10 не заставит снова использовать веб-приложения Edge.