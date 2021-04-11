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Microsoft Teams улучшит вскоре получит поддержку новой функции, которая позволит загружать отчет о посещаемости после завершения собрания или веб-семинара. Кроме того, Microsoft работает над поддержкой настраиваемых фонов собраний на мобильных устройствах.

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В результате изменений Microsoft Teams сможет предложить конкуренцию для Zoom. Однако новая функция не будет доступна сразу всем, но, согласно заявлению Microsoft, она постепенно развертывается.

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Что касается первого дополнения функций, то оно даст возможность загрузить отчет участников после встречи и вебинара. После обновления на рабочем столе пользователь сможет просматривать и загружать отчеты об участниках. Microsoft заявляет, что эта функция все еще внедряется, и ожидается, что внедрение будет завершено в «ближайшие недели».

В Microsoft Teams для Windows 10 и macOS добавлена поддержка настраиваемых фонов собраний. Компания теперь предоставляет те же функции мобильным пользователям.

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Если это разрешено в организации, то теперь можно использовать настраиваемые или предварительно заданные фоны в мобильном приложении Teams. С помощью настраиваемых фонов можно скрыть окружающую обстановку и использовать их, например, как возможность выразить свои интересы во время видеозвонка с коллегами. Кроме того, можно не менять фон, для этого в Teams есть еще одна функция, которая позволяет размыть фон, чтобы другие участники разговора не могли видеть, что находится вокруг.

В дополнение к этим двум новым функциям Microsoft Teams также тестирует интеграцию PowerPoint Live в настольном клиенте, чтобы улучшить качество презентаций. С PowerPoint Live пользователь может представлять свои слайды PowerPoint, не открывая экран рабочего стола или клиента Teams. Эта функция также включает поддержку режима просмотра докладчика, который позволяет одновременно получать доступ к заметкам и общаться с участниками.