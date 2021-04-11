Microsoft Teams получит ещё несколько новых полезных функций
Microsoft Teams улучшит вскоре получит поддержку новой функции, которая позволит загружать отчет о посещаемости после завершения собрания или веб-семинара. Кроме того, Microsoft работает над поддержкой настраиваемых фонов собраний на мобильных устройствах.
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В результате изменений Microsoft Teams сможет предложить конкуренцию для Zoom. Однако новая функция не будет доступна сразу всем, но, согласно заявлению Microsoft, она постепенно развертывается.
Что касается первого дополнения функций, то оно даст возможность загрузить отчет участников после встречи и вебинара. После обновления на рабочем столе пользователь сможет просматривать и загружать отчеты об участниках. Microsoft заявляет, что эта функция все еще внедряется, и ожидается, что внедрение будет завершено в «ближайшие недели».
В Microsoft Teams для Windows 10 и macOS добавлена поддержка настраиваемых фонов собраний. Компания теперь предоставляет те же функции мобильным пользователям.
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Если это разрешено в организации, то теперь можно использовать настраиваемые или предварительно заданные фоны в мобильном приложении Teams. С помощью настраиваемых фонов можно скрыть окружающую обстановку и использовать их, например, как возможность выразить свои интересы во время видеозвонка с коллегами. Кроме того, можно не менять фон, для этого в Teams есть еще одна функция, которая позволяет размыть фон, чтобы другие участники разговора не могли видеть, что находится вокруг.
В дополнение к этим двум новым функциям Microsoft Teams также тестирует интеграцию PowerPoint Live в настольном клиенте, чтобы улучшить качество презентаций. С PowerPoint Live пользователь может представлять свои слайды PowerPoint, не открывая экран рабочего стола или клиента Teams. Эта функция также включает поддержку режима просмотра докладчика, который позволяет одновременно получать доступ к заметкам и общаться с участниками.
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