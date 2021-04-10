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Еще в августе 2020 года таинственная дорожная карта была опубликована инсайдером MebiuW. В дорожной карте были представлены новые кодовые имена процессоров, о которых в то время никто не слышал, такие как Warhol или Dragon Crest. Фотография, которая появилась в сети тогда, не отражала всю дорожную карту, некоторые части отсутствовали, так как MebiuW не был готов раскрыть все, пока другие источники не подтвердят то, что уже было опубликовано.

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Теперь @sepeuwmjh поделился еще одной частью той же дорожной карты. Судя по всему, подтверждена серия продуктов Zen4 под кодовым названием Raphael. Предыдущая версия этой дорожной карты содержала только название «Ra», которое, как предполагается, является сокращением от Raphael, но она не подтверждала архитектуру Zen4 или iGPU Navi2, в отличие от новой версии.

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Говоря о графической составляющей, новая информация предполагает, что будущая серия настольных ПК Ryzen будет иметь встроенную графику. Это будет означать, что владельцам будущих процессоров Ryzen больше не придется использовать дискретную графику, что открывает новые возможности для сборок в форм-факторе ITX, для которых не требуются мощные графические процессоры. Это также может объяснить, почему AMD так неохотно выпускает свои Ryzen 4700G/4750G на розничный рынок, так как они будут заменены более высокопроизводительными процессорами со встроенными графическими процессорами.

Недостающий фрагмент дорожной карты идеально вписывается в старую версию (она имеет даже такое же разрешение и размер пикселей). Таким образом, источник этой дорожной карты, скорее всего, тот же.

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Таким образом, полная дорожная карта постепенно собирается воедино. Есть еще несколько вопросов по поводу техпроцесса изготовления Zen3. Это либо усовершенствованный 7-нм, либо новый 6-нм техпроцесс. Недавно инсайдер @ kopite7kimi, известный больше по материалам, связанным с NVIDIA, сказал, что одна из дорожных карт с использованием Zen3 + на 6 нм техпроцессе может быть правильной.

Процессоры на базе Zen3+ должны появиться в конце этого года. Появились слухи, что и процессоры Threadripper следующего поколения, и Ryzen 5000 Refresh (или Ryzen 6000) могут использовать этот новый техпроцесс. Это может объяснить задержку нового поколения Threadripper.

Более подробная дорожная карта была составлена @Olrak29_, которая основана на исходной дорожной карте MebiuW:

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