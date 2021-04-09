Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

В течение последних двух месяцев Microsoft тестировала новые настройки персонализации, которые будет предлагать инструменты, помогающие пользователям оптимизировать Windows 10. В зависимости от использования устройства Microsoft заявляет, что будет предоставлять предложения по инструментам, службам и советам из различных категорий, таких как школьные задания, игры, развлечения и многое другое.

реклама

Как и ожидалось, функция использования устройства будет сосредоточена на программном обеспечении, это означает, например, что ваша система не будет настроена на высокую производительность, если вы выберете «игры» в качестве предпочтительного режима использования в Windows 10. Согласно приложению «Настройки», «Использование устройства» будет отображать только индивидуальные предложения, которые помогут вам открыть для себя новые программы и связанные с ними услуги.

В примечаниях к выпуску предварительного обновления Microsoft официально объявила о новых параметрах персонализации использования устройства. Новый инструмент настройки, который можно найти в разделе «Настройки» > «Персонализация» > «Использование устройства», позволяет выбрать все способы использования устройства.

анонсы и реклама RTX 3070 - куча разных в XPERT.RU по топ ценам RX 6700 кардинально дешевле в XPERT.RU Rocket Lake в Compeo.ru Intel 11xxx Rocket Lake в Регарде Гора 6700XT в Регарде по самым низким ценам RTX 3090 - цены пошли вниз Обвал цен на Galaxy S21 - дешевле чем ты думаешь i9 11900 недорого в Ситилинке i5 11600K в Ситилинке Преодолен дефицит RTX 3060 - смотри цены

Брэндон Леблан из Microsoft сказал, что предложения по этим инструментам и службам будут предоставляться через встроенное в Windows 10 приложение Tips.

реклама

Когда эта функция включена, приложение Microsoft Tips автоматически запускается, чтобы выделить инструменты и службы для улучшения работы на рабочем столе. Эта функция особенно полезна для новичков, поскольку больше не будет путаницы в том, что именно пользователи могут попробовать на своем компьютере.

На данный момент только тестировщики, участвующие в программе предварительной оценки, получат приложение «Советы» с описанием новых услуг и инструментов. Также стоит отметить, что новый параметр персонализации является необязательным, и пользователю самому необходимо включить эту функцию в разделе «Настройки»> «Персонализация»> «Использование устройства».

Кроме того, Microsoft также работает над другим изменением, которое выделит новые улучшения и функции, поставляемые с Центром обновления Windows. Функция, называемая «первый запуск», использует приложение Microsoft Tips для информирования пользователей о последних изменениях, внесенных Microsoft.

реклама

Эта возможность также доступна только для тестировщиков Windows Insider, и она будет развернута для широкого круга потребителей в Windows 10 версии 21H2 (обновление Sun Valley), запуск которой запланирован на вторую половину года.