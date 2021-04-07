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Сегодня компания AMD представит свою новую черную версию видеокарты Radeon RX 6800 XT. Производитель отослал специальное уведомление своему партнеру, от которого был получен отзыв. Radeon RX 6800 XT Midnight black представляет собой эталонную видеокарту в новом цветовом дизайне для и, похоже, ничем не отличается с точки зрения технических характеристик.

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AMD Radeon RX 6800 XT Midnight Black поступит в продажу сегодня в интернет-магазине AMD.com. Ожидается, что видеокарта будет выпущена в ограниченном количестве. Неясно, будет ли это разовый выпуск или карта будет периодически поступать в продажу.

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Напомню, что видеокарта Radeon RX 6800XT оснащена графическим процессором Navi 21 XT с 4608 потоковыми процессорами, оснащена 16 ГБ памяти стандарта GDDR6 и 128 МБ Infinity Cache. Эта модель представляет собой 2,5-слотовую конструкцию с двумя 8-контактными разъемами питания, которые необходимы для подачи на видеокарту до 300 Вт мощности. На данный момент не известно, будет ли версия Midnight Black стоить больше оригинальной Radeon RX 6800XT, рекомендованная стоимость которой составляет 649 долларов США.

Ниже представлено заявление компании AMD по поводу выпуска новинки.

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"Основываясь на отзывах сообщества и многочисленном спросе, мы создали определенное количество видеокарт AMD Radeon RX 6800 XT Midnight Black, обладающих такой же высокой производительностью, что и широко популярный AMD Radeon RX 6800 XT.

Это эксклюзивное предварительное уведомление для членов сообщества AMD Red Team, и это предложение имеет ограниченную доступность, пока есть запасы.

Графическая карта AMD Radeon RX 6800 XT Midnight Black будет доступна только на сайте AMD.com 7 апреля 2021 г. примерно в 6:00 по тихоокеанскому стандартному времени, 9:00 по восточному стандартному времени, 15:00 по центральноевропейскому времени и 21:00 по восточноевропейскому времени.

Спасибо за ваш энтузиазм и энтузиазм в составе Red Team. Делимся ли мы волнением по поводу последних отраслевых разработок, представляем продукты, которые продолжают приносить лучшее для нашего сообщества, или играем вместе каждый день, вы всегда рядом с нами.

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Удачи, получайте удовольствие, и если вы все-таки приобретете графическую карту AMD Radeon RX 6800 XT Series, обязательно поделитесь своими впечатлениями в социальных сетях с помощью хештега #GameOnAMD!

Спасибо, что присоединились к AMD Red Team! ♥

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