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Lenovo использует PSB в системах с чипами Threadripper и EPYC для предупреждения взлома процессора

Как стало известно, компания Lenovo использует функцию PSB в своих системах на базе процессоров Threadripper и EPYC для снижения риска взлома и воровства процессоров
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 Ресурс ServeTheHome подтвердил, что компания Lenovo использует платформу AMD Secure Boot (или PSB) на своих серверах и машинах для рабочих станций. Эта функция блокирует процессоры AMD Ryzen Pro, Threadripper Pro и EPYC от использования в других системах.

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 В частности, эта функция эффективно исключает возможность использования ЦП на другой материнской плате или, по крайней мере, на материнской плате, не принадлежащей оригинальному производителю. Если похититель хотел украсть эти чипы, ему пришлось бы взломать оборудование и прошивку PSB, чтобы чип работал на другом оборудовании.

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 Но это было бы очень сложно сделать. Платформа AMD Secure Boot работает на 32-битном защищенном ARM чипсете с собственной операционной системой. Аппаратная изоляция - это еще один уровень безопасности для системы, поскольку получить доступ к PSB практически невозможно, так как система не сможет обнаружить процессор ARM в основной операционной системе.

 Теоретически это отличная идея. Это фактически делает эти чипы эксклюзивными для производителей оборудования, что может помочь уменьшить воровство ЦП. С другой стороны, эта функция не позволит нынешним владельцам этих сборок использовать микросхемы в других системах в будущем.

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 Сегодня это не проблема, но если предположить, что в будущем система получит обновление центрального процессора. Старый процессор фактически превращается в отходы, если только он не попадает в руки того, у кого уже есть совместимая система Lenovo. В качестве альтернативы, если материнская плата выходит из строя, можно использовать замену материнской платы от исходного поставщика.

 Тем не менее, эта особенность может быть палкой о двух концах. Большинство людей, покупающих серверы, не собираются менять чипы и использовать их в других системах, поэтому эта потенциальная проблема должна возникать довольно редко.

 Возможно, более тревожным является то, что процессоры Ryzen Pro из семейств Renoir и Cezanne также поддерживают PSB. Включение его на подобном оборудовании и, как следствие, привязка к поставщику ограничит возможность разделения таких компьютеров в будущем.

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