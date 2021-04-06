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По слухам, компания Apple представит новые смартфоны серии iPhone 13 в конце сентября, это, очевидно, означает, что компания будет активно работать со всеми поставщиками комплектующих, чтобы гарантировать достаточное количество компонентов и исключить неожиданные задержки. Одним из таких поставщиков является TSMC, в свежем отчете которого говорится, что тайваньский производитель может начать массовое производство чипсета A15 Bionic в конце мая. Это означает, что изготовление процессоров может начаться с опережением графика, и у Apple будет мало шансов отложить выпуск следующего семейства iPhone.

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Эту информацию предоставил MacRumors. Ранее портал DigiTimes сообщал, что массовое производство A15 Bionic начнется в мае, но не уточнялось, в какой половине месяца. Однако в нем говорилось, что новый кристалл будет изготавливаться на усовершенствованном 5-нм техпроцессе TSMC, также известном как N5P.

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Хотя точные различия между 5 нм производственными процессами не указаны, есть уверенность, что архитектура N5P может привести к повышению производительности и энергоэффективности. Одна из причин, по которой массовое производство A15 Bionic может начаться с опережением графика, заключается в продолжающейся нехватке микросхем и пандемии. В прошлом году Apple была вынуждена отложить выпуск двух моделей iPhone 12 из-за глобального кризиса в области здравоохранения и дефицита современных чипов, поэтому технологический гигант хочет убедиться, что он не испытает еще одной задержки при представлении серии iPhone 13.

Конечно, хотя A15 Bionic является одним из важнейших компонентов iPhone 13, это не единственная деталь, присутствующая в четырех новых моделях, которые, по слухам, появятся в четвертом квартале 2021 года. Интересно будет понаблюдать, как разыграется эта эпопея с нехваткой микросхем, но поскольку у Apple есть множество поставщиков, не думается, что у компании должны возникнуть такие проблемы в ближайшие месяцы. Что касается прямых конкурентов Apple на рынке смартфонов, то это, как говорится, совсем другая история.