Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Издательство Capcom раскрыла системные требования ПК версии Resident Evil Village в Steam. Игра станет продолжением саги об Итане Уинтерсе.

реклама

Восьмая игра в серии станет первой игрой Resident Evil с поддержкой технологии трассировки лучей. Разработчики игры сотрудничали с компанией AMD, чтобы реализовать трассировку лучей, поэтому неясно, будет ли она работать на RTX-картах Nvidia при запуске, или для этого потребуется отдельный патч.

анонсы и реклама <b>RX 6900XT за копейки</b> по цене 6700XT Rocket Lake в Compeo.ru i5 11600K в Ситилинке Обвал цен на Galaxy S21 - дешевле чем ты думаешь <b>Массовое снижение цен на все</b> RTX 3070 в Ситилинке Intel 11xxx Rocket Lake в Регарде Гора 6700XT в Регарде по самым низким ценам 32" TV Xiaomi за копейки в Ситилинке Преодолен дефицит RTX 3060 - смотри цены -30% на 43" UHD TV Xiaomi - цена меньше чем ты думаешь Много RTX 6700XT поступило в продажу

До официального запуска осталось около месяца. А пока можно ознакомиться с официальными системными требованиями игры.

Минимальные системные требования для Resident Evil Village:

реклама

- Процессор: Intel Core i5-7500 ／ AMD Ryzen 3 1200;

- Память: 8 ГБ RAM;

- Видеокарта: Nvidia GeForce GTX 1050 Ti, AMD Radeon RX 560 4 ГБ;

- API: DirectX 12, DirectX Raytracing (DXR) опционально;

реклама

- ОС: Windows 10 (64-битная).

Рекомендуемые требования для Resident Evil Village:

- Процессор: Intel Core i7-8700 ／ AMD Ryzen 5 3600;

- Память: 16 ГБ RAM;

реклама

- Видеокарта: Nvidia GeForce GTX 1070, AMD Radeon RX 5700;

- API: DirectX 12, DirectX Raytracing (DXR) опционально;

- ОС: Windows 10 (64-битная).

Capcom отмечает, что системные рекомендуемые требования нацелены на разрешение 1080p при 60 кадрах в секунду, хотя частота кадров может упасть в сценах с интенсивной графикой. В свою очередь минимальные требования ставят во главу угла приоритет производительности, а настройки графики при этом устанавливаются в среднем значении при разрешении HD+.

Естественно, и минимальные и рекомендованные системные требования Resident Evil Village предназначены для запуска игры без трассировки лучей. Минимальным требованием для этой технологии является GeForce RTX 2060 с рекомендацией использования по крайней мере GeForce RTX 2070 или Radeon RX 6700 XT. Странным выглядит в системных требованиях отсутствие необходимого дискового пространства.

Радует, что спецификации процессора выглядят очень скромно. Игру смогут опробовать даже владельцы Ryzen 3 1200, являющегося самым слабым процессором во всем семействе Ryzen, начиная с первого поколения на архитектуре Zen. Что касается продукции компании Intel, то для игры будет достаточно древнего Core i5-7500, который также как и Ryzen 3 1200 является 4-ядерным и 4-поточным чипом, однако, с большей тактовой частотой и лучшим IPC, чем у Ryzen первого поколения.

Видеокарта почти наверняка будет играть большую роль в производительности, чем ЦП. Если судить по выбору минимально необходимых GeForce GTX 1050 Ti и RX 560 4 ГБ, то следует вывод об обязательном наличии 4 Гб видео памяти. Интересно, как покажет себя в игре видеокарта GeForce GTX 1060 с 3 Гб памяти, ведь она значительно производительнее и GTX 1050 Ti и RX 560, но имеет меньше VRAM.

Что касается трассировки лучей, то основываясь на том, что можно было видеть в других играх с поддержкой RT, продвигаемых AMD, например, Dirt 5, то стоит ожидать значительного снижения частоты кадров при её активации.