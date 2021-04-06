Capcom обнародовала системные требования Resident Evil Village
Издательство Capcom раскрыла системные требования ПК версии Resident Evil Village в Steam. Игра станет продолжением саги об Итане Уинтерсе.
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Восьмая игра в серии станет первой игрой Resident Evil с поддержкой технологии трассировки лучей. Разработчики игры сотрудничали с компанией AMD, чтобы реализовать трассировку лучей, поэтому неясно, будет ли она работать на RTX-картах Nvidia при запуске, или для этого потребуется отдельный патч.
До официального запуска осталось около месяца. А пока можно ознакомиться с официальными системными требованиями игры.
Минимальные системные требования для Resident Evil Village:
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- Процессор: Intel Core i5-7500 ／ AMD Ryzen 3 1200;
- Память: 8 ГБ RAM;
- Видеокарта: Nvidia GeForce GTX 1050 Ti, AMD Radeon RX 560 4 ГБ;
- API: DirectX 12, DirectX Raytracing (DXR) опционально;
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- ОС: Windows 10 (64-битная).
Рекомендуемые требования для Resident Evil Village:
- Процессор: Intel Core i7-8700 ／ AMD Ryzen 5 3600;
- Память: 16 ГБ RAM;
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- Видеокарта: Nvidia GeForce GTX 1070, AMD Radeon RX 5700;
- API: DirectX 12, DirectX Raytracing (DXR) опционально;
- ОС: Windows 10 (64-битная).
Capcom отмечает, что системные рекомендуемые требования нацелены на разрешение 1080p при 60 кадрах в секунду, хотя частота кадров может упасть в сценах с интенсивной графикой. В свою очередь минимальные требования ставят во главу угла приоритет производительности, а настройки графики при этом устанавливаются в среднем значении при разрешении HD+.
Естественно, и минимальные и рекомендованные системные требования Resident Evil Village предназначены для запуска игры без трассировки лучей. Минимальным требованием для этой технологии является GeForce RTX 2060 с рекомендацией использования по крайней мере GeForce RTX 2070 или Radeon RX 6700 XT. Странным выглядит в системных требованиях отсутствие необходимого дискового пространства.
Радует, что спецификации процессора выглядят очень скромно. Игру смогут опробовать даже владельцы Ryzen 3 1200, являющегося самым слабым процессором во всем семействе Ryzen, начиная с первого поколения на архитектуре Zen. Что касается продукции компании Intel, то для игры будет достаточно древнего Core i5-7500, который также как и Ryzen 3 1200 является 4-ядерным и 4-поточным чипом, однако, с большей тактовой частотой и лучшим IPC, чем у Ryzen первого поколения.
Видеокарта почти наверняка будет играть большую роль в производительности, чем ЦП. Если судить по выбору минимально необходимых GeForce GTX 1050 Ti и RX 560 4 ГБ, то следует вывод об обязательном наличии 4 Гб видео памяти. Интересно, как покажет себя в игре видеокарта GeForce GTX 1060 с 3 Гб памяти, ведь она значительно производительнее и GTX 1050 Ti и RX 560, но имеет меньше VRAM.
Что касается трассировки лучей, то основываясь на том, что можно было видеть в других играх с поддержкой RT, продвигаемых AMD, например, Dirt 5, то стоит ожидать значительного снижения частоты кадров при её активации.
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