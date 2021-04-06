Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Стоимость процесоров Intel 10-го поколения начала снижаться

Кроме того новый процессор Intel Core i7-11700K также немного подешевел
[ ] для раздела Блоги
2
Цена рухнула на порядок на 10 позиций RX 6700XT
<b>i9 11900K</b>- цена пошла вниз
i7 11700K в Ситилинке
i9 11900 недорого в Ситилинке
Начислено вознаграждение
Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение.

реклама

 Процессоры Intel для настольных ПК серии Rocket Lake поступили в продажу всего неделю назад, но один из процессоров уже постигло небольшое снижение цены. Стоимость Core i7-11700K, которая ранее составляла 420 долларов, теперь снижена до 405 долларов. Однако, юолее привлекательным предложением может стать Core i7-10700K предыдущего поколения, стоимость которого упала до 317 долларов, что почти на 100 долларов меньше, чем шесть месяцев назад.

 Как известно, процессор Core i7-11700K и вся линейка Rocket Lake в целом не вызвали особого ажиотажа, что могло бы объяснить снижение цен на эту модель так быстро после запуска. Однако, для того кто обновляется со старого процессора и хочет получить самую последнюю версию процессора, то он получит хороший игровой чип с поддержкой современной шины PCIe 4.0 за 405 долларов.

анонсы и реклама
Rocket Lake в Compeo.ru
i5 11600K в Ситилинке
RTX 3070 в Compeo дешевле чем везде
Обвал цен на Galaxy S21 - дешевле чем ты думаешь
<b>Массовое снижение цен на все</b> RTX 3070 в Ситилинке
Intel 11xxx Rocket Lake в Регарде
Гора 6700XT в Регарде по самым низким ценам
32" TV Xiaomi за копейки в Ситилинке
Преодолен дефицит RTX 3060 - смотри цены
-30% на 43" UHD TV Xiaomi - цена меньше чем ты думаешь
Много RTX 6700XT поступило в продажу

 Но для более экономных покупателей и поклонников продукции Intel, вероятно, более выгодным может стать приобретение процессора Intel Core i7-10700K. Этот чип 10-го поколения стал победителем в номинации «Лучший игровой процессор» в разделе «Лучшие процессоры». Intel Core i7-10700K с 8 ядрами и 16 потоками, мощностью 125 Вт и способностью достигать частоты 5,1 ГГц может предложить производительность, аналогичную Core i9-9900K, за меньшую цену.

реклама

 Согласно данным сайта Amazon процессор Core i7-10700K теперь доступен всего за 317 долларов. А магазин Micro Center предлагает его по еще более низкой цене в 270 долларов. Это отличное предложение на один из лучших процессоров для игр, достаточно взглянуть на сравнительную диаграмму производительности процессоров в разрешении 1440p с использованием видеокарты RTX 2080 Ti. Процессор также может похвастаться оценкой 9,8 баллов от пользователей Amazon.

 К большому сожалению все эти снижения цен мало затрагивают наш родной российский рынок с его таможенными сборами и накрутками местных барыг.

Начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.
Оценитe материал
рейтинг: 1.0 из 5
голосов: 1
Добавить в закладки

Теги

intel intel 11-gen core i7-11700k intel 10th gen core i7-10700k core i7-10700кf
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор и тестирование процессорных СВО EK-AIO Basic 240 и EK-AIO Basic 360
11
Wolfenstein Youngblood: тестирование видеокарт NVIDIA Ampere и Turing с включенными RTX и DLSS 2.0
+
Обзор и тестирование корпуса AeroCool Visor
23
Битва видеокарт: GeForce RTX 2060 VS Radeon RX 5600 XT в связке с процессором Core i5-10400F
9
Игровой компьютер до 80 тысяч рублей: апрель 2021 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
20
Обзор и тестирование материнской платы ASUS TUF Gaming Z590-Plus WiFi
64
Деньги вперед: главные игры апреля 2021 года
17
Битва процессоров: Ryzen 3 3300Х VS Ryzen 7 2700X в связке с видеокартой GeForce RTX 2080 Super
17
Будущее уже наступило или уже почти: пора взглянуть на него поближе
46
В погоне за производительностью: видеокарты – апрель 2021
19

Интересные материалы

Обзор и тестирование процессоров Intel Core i9-11900K и Core i5-11600K
30 марта 2021 297
Будущее уже наступило или уже почти: пора взглянуть на него поближе
1 апреля 2021 46
Обзор и тестирование материнской платы ASUS TUF Gaming Z590-Plus WiFi
3 апреля 2021 64
Обзор и тестирование корпуса AeroCool Trinity Mini
25 марта 2021 42
Обзор и тестирование блока питания Seasonic FOCUS GX-850 (80 Plus Gold)
29 марта 2021 36
Обзор и тестирование корпуса AeroCool Visor
5 апреля 2021 23

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

HUAWEI официально назвала 41 смартфон, который получит EMUI 11 весной 2021 года
20
Samsung Galaxy S21 Ultra ощутимо подешевел: новейший флагман с продвинутой камерой и большой скидкой
11
Microsoft раздаёт купоны на 10 долларов для покупки игр для Xbox и Windows 10
+
Власти Гонконга пресекли попытку контрабанды 300 карт NVIDIA CMP 30HX
6
Количество ETH на биржах достигло 20-месячного минимума
1
Эксперты РБК рассказали о том, когда ждать падения Биткоина ниже $40 000
13
Планшеты Xiaomi Mi Pad 5 получат Snapdragon 870, Dimensity 1200 и специальную прошивку MIUI 12.5
7
Энтузиаст взломал ноутбук Apple на процессоре M1, вернув возможность замены ОЗУ и накопителя
7
Процессоры AMD Raphael (Zen 4) откроют эру обязательного наличия встроенной графики
27
В Steam началась распродажа со скидками до 80%
1
7 смартфонов Xiaomi уже получили стабильную прошивку MIUI 12.5
1
Таможенники из Гонконга задержали большую партию майнерских видеокарт NVIDIA CMP 30HX из Китая
7
Sony отменила предзаказы PlayStation 5 в России
40
Подробно о GeForce RTX 3080 Ti: дата анонса, цена и производительность
8
Стрельба, сгущёнка и усатые андроиды в 20-минутном геймплейном видео Atomic Heart про альтернативный СССР
15
Эра двухъядерных процессоров завершается, а четырёхъядерные процессоры постепенно уходят в прошлое
49
Изучаем прирост производительности видеокарт NVIDIA за 13 лет – GeForce GTX 260 vs RTX 3060 от TG
22
Kingston удалось поставить рекорд по разгону памяти HyperX Predator DDR4
9
Обновление KB5000842 улучшает проводник Windows 10 и удаляет старый браузер Edge
8
Дефицит чипов усиливается, TSMC увеличивала цены трижды за 5 дней
23

Популярные статьи

5 причин, по которым я не буду менять Ryzen 5 1600 на Ryzen 5000, а вернусь на платформу Intel
213
TABLIST - один из лучших плагинов для игры MineCraft
4
Снижаем температуру на видеокарте понижением напряжения
43
Видеокарты стали сокровищем в 2021 году — 8 проверенных способов продлить им жизнь
17
Обзор и тестирование корпуса AeroCool Visor
23
Wolfenstein Youngblood: тестирование видеокарт NVIDIA Ampere и Turing с включенными RTX и DLSS 2.0
+
Битва видеокарт: GeForce RTX 2060 VS Radeon RX 5600 XT в связке с процессором Core i5-10400F
9
Обзор и тестирование процессорных СВО EK-AIO Basic 240 и EK-AIO Basic 360
11

Сейчас обсуждают

RadeoForce
15:29
а чего игру холодную выбрал? В Хорайзоне в 4К покажи хотя бы) Обороты вертушек и энергопотребление не вывел, не интересно =(
Снижаем температуру на видеокарте понижением напряжения
Inkviz
15:28
Или с гаммах400ех, или залманом цнпсх10...
Обзор и тестирование процессорных СВО EK-AIO Basic 240 и EK-AIO Basic 360
Inkviz
15:27
во только твоя водянка через 3-5 лет отыквится и надо будет опять покупать новую. Да и производительность водянок не сильно выше при той-же стоимости с топовыми кулерами.
Обзор и тестирование процессорных СВО EK-AIO Basic 240 и EK-AIO Basic 360
Максим Пастухов
15:23
ну что за чушь ? 90 градусов.... 3700x под GAMMAX 300 под OCCT 75-77 градусов. Но АМД пожалуй больше не куплю, был первый опыт с красными, не слишком доволен
5 причин, по которым я не буду менять Ryzen 5 1600 на Ryzen 5000, а вернусь на платформу Intel
Joni-sniper
15:22
5600х вох идет с кулером, 5800х его нет, видать решили что потребитель сам под свои задачи кулер купит. Камень отлично гибко настраивается под любое охлаждение.
5 причин, по которым я не буду менять Ryzen 5 1600 на Ryzen 5000, а вернусь на платформу Intel
Борис Копыльцов
15:19
А должен был на 3. Вот так дешевеют.
Стоимость процесоров Intel 10-го поколения начала снижаться
666MAXIMUS999
15:18
У меня и предыдущий куллер Aerocool Verkho 5 DARK, с 5 теплотрубками держал температуру процессора, дело сугубо в питальнике материнки MSI MPG X570 GAMING EDGE WiFi, она для этого процессора не подхо...
5 причин, по которым я не буду менять Ryzen 5 1600 на Ryzen 5000, а вернусь на платформу Intel
Аркадий Чевтаев
15:08
Не удивительно что иза перекупщиков шмар нехвотает приставок.
Покупателю из России отказали в продаже PlayStation 5 по предзаказу из-за подорожания консоли в РФ
Сергей Якутович
15:07
Логично что новый, так как старый не на хромиум.
Обновление KB5000842 улучшает проводник Windows 10 и удаляет старый браузер Edge
Levap V.
15:07
Всё так, и не совсем так. На чипах AMD собираются PlayStation и Xbox. И почему-то никто не учитывает эту их долю, и этот их успех на рынке.
5 причин, по которым я не буду менять Ryzen 5 1600 на Ryzen 5000, а вернусь на платформу Intel
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем