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Процессоры Intel для настольных ПК серии Rocket Lake поступили в продажу всего неделю назад, но один из процессоров уже постигло небольшое снижение цены. Стоимость Core i7-11700K, которая ранее составляла 420 долларов, теперь снижена до 405 долларов. Однако, юолее привлекательным предложением может стать Core i7-10700K предыдущего поколения, стоимость которого упала до 317 долларов, что почти на 100 долларов меньше, чем шесть месяцев назад.

Как известно, процессор Core i7-11700K и вся линейка Rocket Lake в целом не вызвали особого ажиотажа, что могло бы объяснить снижение цен на эту модель так быстро после запуска. Однако, для того кто обновляется со старого процессора и хочет получить самую последнюю версию процессора, то он получит хороший игровой чип с поддержкой современной шины PCIe 4.0 за 405 долларов.

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Но для более экономных покупателей и поклонников продукции Intel, вероятно, более выгодным может стать приобретение процессора Intel Core i7-10700K. Этот чип 10-го поколения стал победителем в номинации «Лучший игровой процессор» в разделе «Лучшие процессоры». Intel Core i7-10700K с 8 ядрами и 16 потоками, мощностью 125 Вт и способностью достигать частоты 5,1 ГГц может предложить производительность, аналогичную Core i9-9900K, за меньшую цену.

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Согласно данным сайта Amazon процессор Core i7-10700K теперь доступен всего за 317 долларов. А магазин Micro Center предлагает его по еще более низкой цене в 270 долларов. Это отличное предложение на один из лучших процессоров для игр, достаточно взглянуть на сравнительную диаграмму производительности процессоров в разрешении 1440p с использованием видеокарты RTX 2080 Ti. Процессор также может похвастаться оценкой 9,8 баллов от пользователей Amazon.

К большому сожалению все эти снижения цен мало затрагивают наш родной российский рынок с его таможенными сборами и накрутками местных барыг.