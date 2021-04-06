Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Видеокарта AMD Radeon RX 6800M обнаружена в составе ноутбука Asus

В сети обнаружена мобильная видеокарта AMD Radeon RX 6800M совместно с процессором Ryzen 9 5900HX в ноутбуке компании Asus
[ ] для раздела Блоги
+
Цена рухнула на порядок на 10 позиций RX 6700XT
<b>i9 11900K</b>- цена пошла вниз
i7 11700K в Ситилинке
i9 11900 недорого в Ситилинке
Начислено вознаграждение
Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение.

реклама

 Компания AMD на данный момент еще официально не представила мобильные версии своих видеокарт серии RX 6000. Неудивительно, что она не торопится с этим, учитывая крайне малую востребованность предыдущих мобильных графических процессоров серии RX 5000, которые нашли свое применение только в небольшом количестве ноутбуков. Новая утечка проливает свет на некоторые ключевые характеристики видеокарты RX 6800M, а также сообщает нам о грядущем игровом ноутбуке Asus.

 Авторитетный инсайдер @TUM_APISAK случайно наткнулся на ноутбук Asus ROG Strix с процессором Ryzen 9 5900HX и графической картой AMD Radeon RX 6800M. Это подтверждает предыдущие предположения, согласно которым видеокарта будет комплектоваться 12 ГБ видеопамяти на 192-битной шине. Также ожидается, что она будет работать на базе полнофункционального графического процессора Navi 22 с 40 исполнительными блоками. Ноутбук компании Asus, который еще не был анонсирован, также будет оснащен 15,3-дюймовым экраном с разрешением FHD с частотой обновления 60 Гц, 16 ГБ оперативной памяти стандарта DDR4 и двумя твердотельными накопителями NVMe емкостью 1 ТБ.

анонсы и реклама
Rocket Lake в Compeo.ru
i5 11600K в Ситилинке
RTX 3070 в Compeo дешевле чем везде
Обвал цен на Galaxy S21 - дешевле чем ты думаешь
<b>Массовое снижение цен на все</b> RTX 3070 в Ситилинке
Intel 11xxx Rocket Lake в Регарде
Гора 6700XT в Регарде по самым низким ценам
32" TV Xiaomi за копейки в Ситилинке
Преодолен дефицит RTX 3060 - смотри цены
-30% на 43" UHD TV Xiaomi - цена меньше чем ты думаешь
Много RTX 6700XT поступило в продажу

 Что касается производительности, то можно ожидать, что AMD Radeon RX 6800M будет идти вровень с настольными Radeon RX 6700 XT и Nvidia GeForce RTX 2080 Ti. Ожидается, что максимальная мощность RX 6800M составит 145 Вт. Также есть версия с более низкими тепловыми характеристиками, которые, вероятно, будут находиться на уровне 100 Вт.

Начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.
Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

amd asus ryzen radeon ryzen 9 5900hx radeon rx 6800m
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор и тестирование процессорных СВО EK-AIO Basic 240 и EK-AIO Basic 360
4
Wolfenstein Youngblood: тестирование видеокарт NVIDIA Ampere и Turing с включенными RTX и DLSS 2.0
+
Обзор и тестирование корпуса AeroCool Visor
23
Битва видеокарт: GeForce RTX 2060 VS Radeon RX 5600 XT в связке с процессором Core i5-10400F
9
Игровой компьютер до 80 тысяч рублей: апрель 2021 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
20
Обзор и тестирование материнской платы ASUS TUF Gaming Z590-Plus WiFi
64
Деньги вперед: главные игры апреля 2021 года
17
Битва процессоров: Ryzen 3 3300Х VS Ryzen 7 2700X в связке с видеокартой GeForce RTX 2080 Super
17
Будущее уже наступило или уже почти: пора взглянуть на него поближе
46
В погоне за производительностью: видеокарты – апрель 2021
19

Интересные материалы

Обзор и тестирование процессоров Intel Core i9-11900K и Core i5-11600K
30 марта 2021 294
Будущее уже наступило или уже почти: пора взглянуть на него поближе
1 апреля 2021 46
Обзор и тестирование материнской платы ASUS TUF Gaming Z590-Plus WiFi
3 апреля 2021 64
Обзор и тестирование корпуса AeroCool Trinity Mini
25 марта 2021 42
Обзор и тестирование блока питания Seasonic FOCUS GX-850 (80 Plus Gold)
29 марта 2021 36
Обзор и тестирование корпуса AeroCool Visor
5 апреля 2021 23

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

HUAWEI официально назвала 41 смартфон, который получит EMUI 11 весной 2021 года
19
Samsung Galaxy S21 Ultra ощутимо подешевел: новейший флагман с продвинутой камерой и большой скидкой
8
Microsoft раздаёт купоны на 10 долларов для покупки игр для Xbox и Windows 10
+
Власти Гонконга пресекли попытку контрабанды 300 карт NVIDIA CMP 30HX
6
Количество ETH на биржах достигло 20-месячного минимума
1
Энтузиаст взломал ноутбук Apple на процессоре M1, вернув возможность замены ОЗУ и накопителя
7
Планшеты Xiaomi Mi Pad 5 получат Snapdragon 870, Dimensity 1200 и специальную прошивку MIUI 12.5
7
Эксперты РБК рассказали о том, когда ждать падения Биткоина ниже $40 000
13
Процессоры AMD Raphael (Zen 4) откроют эру обязательного наличия встроенной графики
27
В Steam началась распродажа со скидками до 80%
1
Таможенники из Гонконга задержали большую партию майнерских видеокарт NVIDIA CMP 30HX из Китая
7
Sony отменила предзаказы PlayStation 5 в России
40
Подробно о GeForce RTX 3080 Ti: дата анонса, цена и производительность
8
Сколько ядер нужно современному игровому компьютеру – выводы и тестирование по следам Testing Games
17
Стрельба, сгущёнка и усатые андроиды в 20-минутном геймплейном видео Atomic Heart про альтернативный СССР
15
Эра двухъядерных процессоров завершается, а четырёхъядерные процессоры постепенно уходят в прошлое
49
Изучаем прирост производительности видеокарт NVIDIA за 13 лет – GeForce GTX 260 vs RTX 3060 от TG
22
Kingston удалось поставить рекорд по разгону памяти HyperX Predator DDR4
9
Дефицит чипов усиливается, TSMC увеличивала цены трижды за 5 дней
23
Обновление KB5000842 улучшает проводник Windows 10 и удаляет старый браузер Edge
7

Популярные статьи

5 причин, по которым я не буду менять Ryzen 5 1600 на Ryzen 5000, а вернусь на платформу Intel
206
Снижаем температуру на видеокарте понижением напряжения
42
Видеокарты стали сокровищем в 2021 году — 8 проверенных способов продлить им жизнь
17
TABLIST - один из лучших плагинов для игры MineCraft
4
Обзор и тестирование корпуса AeroCool Visor
23
Битва видеокарт: GeForce RTX 2060 VS Radeon RX 5600 XT в связке с процессором Core i5-10400F
9
Wolfenstein Youngblood: тестирование видеокарт NVIDIA Ampere и Turing с включенными RTX и DLSS 2.0
+
Обзор и тестирование процессорных СВО EK-AIO Basic 240 и EK-AIO Basic 360
4

Сейчас обсуждают

smaximaa
14:10
во время ВоВ российский флаг использовали фашисты, что дальше?
Украина оштрафовала Google на миллион гривен
Зеновий Радеонович
14:09
хз, мне стоковый браузер нужен только для закачки лисы.
Обновление KB5000842 улучшает проводник Windows 10 и удаляет старый браузер Edge
smaximaa
14:08
"Вот научное определение понятия "фашизм". "Фаши́зм (итал. fascismo от fascio «союз, пучок, связка, объединение») — обобщённое название крайне правых политических движений, идеологий и соответствующая...
Украина оштрафовала Google на миллион гривен
smaximaa
14:08
вата, путлер и бояра
Украина оштрафовала Google на миллион гривен
zDeco
14:06
Когда ожидать в продаже классик версию? Если вдруг будете продавать напишите в личку
Обзор и тестирование процессорных СВО EK-AIO Basic 240 и EK-AIO Basic 360
Anton Ivanovich
14:05
Intel Core i9 11900K так же не стоит скидывать со счетов. нахожусь в примерно такой же ситуации как топикстрер, почитал ветку форума AMD Ryzen 5000-й серии (Vermeer\Zen3\7nm\AM4) , волосы начали на ...
5 причин, по которым я не буду менять Ryzen 5 1600 на Ryzen 5000, а вернусь на платформу Intel
worlock
14:02
Да она даром не нужна на этих соснолях. Как и на большинстве компов
Консольную версию Cyberpunk 2077 можно купить в российских магазинах со скидкой до 40%
nazgulsh
14:01
кстати да, а на шапке окна написано Цива 3 ))) лошары )
Верните мой 1996-ой: вспоминаем, во что мы играли 25 лет назад
zukoZL
14:00
ахаха укропы, тока пиzдить и пиzдеть умеют, нифига работать не хотят, всё бы им на халяву и побольше, недаром сокращение Укр- очень хорошо ассоциируется со словом украсть))) УкрНефть - украсть нефть) ...
Украина оштрафовала Google на миллион гривен
CTyDeHT
13:58
Автор, поменяй пикчу, надпись "цивка", а содержимое Heroes 2 через "просмотр местности"
Верните мой 1996-ой: вспоминаем, во что мы играли 25 лет назад
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем