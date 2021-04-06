Видеокарта AMD Radeon RX 6800M обнаружена в составе ноутбука Asus
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Компания AMD на данный момент еще официально не представила мобильные версии своих видеокарт серии RX 6000. Неудивительно, что она не торопится с этим, учитывая крайне малую востребованность предыдущих мобильных графических процессоров серии RX 5000, которые нашли свое применение только в небольшом количестве ноутбуков. Новая утечка проливает свет на некоторые ключевые характеристики видеокарты RX 6800M, а также сообщает нам о грядущем игровом ноутбуке Asus.
Авторитетный инсайдер @TUM_APISAK случайно наткнулся на ноутбук Asus ROG Strix с процессором Ryzen 9 5900HX и графической картой AMD Radeon RX 6800M. Это подтверждает предыдущие предположения, согласно которым видеокарта будет комплектоваться 12 ГБ видеопамяти на 192-битной шине. Также ожидается, что она будет работать на базе полнофункционального графического процессора Navi 22 с 40 исполнительными блоками. Ноутбук компании Asus, который еще не был анонсирован, также будет оснащен 15,3-дюймовым экраном с разрешением FHD с частотой обновления 60 Гц, 16 ГБ оперативной памяти стандарта DDR4 и двумя твердотельными накопителями NVMe емкостью 1 ТБ.
Что касается производительности, то можно ожидать, что AMD Radeon RX 6800M будет идти вровень с настольными Radeon RX 6700 XT и Nvidia GeForce RTX 2080 Ti. Ожидается, что максимальная мощность RX 6800M составит 145 Вт. Также есть версия с более низкими тепловыми характеристиками, которые, вероятно, будут находиться на уровне 100 Вт.
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