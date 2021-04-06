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Как ведущий мировой игровой бренд, MSI пользуется наибольшим доверием в мире игр и киберспорта. Компания придерживается принципов прорыва в дизайне, стремления к совершенству и технологических инноваций. Интегрируя самые желанные геймерами высочайшую производительность, реалистичную графику, аутентичный звук, точное управление и функции плавной потоковой передачи в свои игровые системы, MSI освобождает геймеров от утомительного выбора компьютерного железа, предлагая готовые системы с высочайшей игровой производительностью.

Сегодня MSI анонсировала игровой настольный компьютер, оснащенный новейшим процессором Intel 11-го поколения Rocket Lake-S. Процессор Intel Core 11-го поколения использует новую архитектуру Cypress Cove, которая увеличивает эффективность аппаратного и программного обеспечения и повышает их производительность. Это позволяет пользователям достичь идеального баланса между игровой и общей производительностью. Новая игровая система может комплектоваться видеокартами вплоть до NVIDIA RTX 3090, что позволяет игрокам наслаждаться самыми экстремальными игровыми процессами.

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Компания MSI выпустила в общей сложности пять моделей, от флагманской серии Aegis до серии eSport Gaming Infinite, а также компактной серии Trident, чтобы удовлетворить потребности различных игроков.

MEG Aegis Ti5 11th

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MEG Aegis Ti5 11th обладает первой в мире конструкцией Gaming Dial, которая может быстро переключать настройки производительности системы в соответствии с различными потребностями игроков. Что касается аппаратного обеспечения, то он оснащен новейшим процессором Intel Core i9-11900K и видеокартой NVIDIA RTX 3090 с эксклюзивной системой охлаждения Silent Strom Cooling 4 от MSI.

MEG Trident X 11th / MPG Trident A 11th / MPG Trident 3

Что касается компактной серии Trident, то на этот раз было выпущено три модели: MEG Trident X 11th, MPG Trident A 11th и MPG Trident 3 11th.

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MEG Trident X 11th бросает вызов предыдущим игровым настольным компьютерам. Он оснащен процессором i9-11900K и видеокартой NVIDIA RTX 3090 в корпусе объемом 10 л, со встроенным твердотельным накопителем PCIe Gen 4, двумя разъемами Thunderbolt 4, что позволяет игрокам испытать незабываемые впечатления от игр.

MPG Trident A 11th специально разработан для геймеров, которым важна производительность. Он комплектуется процессором Core i7-11700 и видеокартой NVIDIA RTX 3070. Благодаря эксклюзивной технологии Silent Storm Cooling 3 система может поддерживать высокую производительность в течение долгих часов работы.

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Ориентированный на массовый рынок компьютер MPG Trident 3 имеет размер всего 4,7 л, оснащен процессором Core i7-11700 и видеокартой NVIDIA RTX 3060Ti. Новинка имеет встроенную беспроводную сеть WiFi 6E со скоростью передачи данных до 2,5 Гбит/с и низкую задержку. Эти мощные функции позволяют игрокам показывать лучшие результаты абсолютно в любых играх.

MEG Infinite X 11th / MAG Infinite 11th

MEG Infinite X 11th специально разработан для профессиональных игроков. Боковая стеклянная панель идеально сочетается с подсветкой RGB. Он оснащен флагманским процессором Intel Core i9-11900K и соответствующей топовой видеокартой NVIDIA RTX 3090. Благодаря эксклюзивной конструкции Silent Storm Cooling от MSI и жидкостной системе охлаждения MSI Core Liquid 120 мм, игроки могут поддерживать максимальную производительность в течение любого промежутка времени, не беспокоясь о перегреве.

Доступность новых компьютеров, а также их стоимость зависит от региона мира.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

