Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

реклама

Благодаря изменениям, внесенным как Microsoft, так и Google, панель смайлов в Google Chrome теперь запускается очень быстро. Как вы, возможно, знаете, есть два способа вставить смайлики в Chrome: вызвать встроенное средство выбора смайлов в Windows 10 с помощью сочетания клавиш Win + точка или щелкнуть правой кнопкой мыши в текстовом поле.

Однако существует редкая ошибка, из-за которой окно эмодзи или виртуальная клавиатура могли появляться не в том месте. Согласно Microsoft, «коэффициент масштабирования браузера» в настоящее время не применяется к границам элемента управления при преобразовании из пикселей CSS в область просмотра. В результате на некоторых веб-сайтах и сервисах окно смайликов размещается не в том месте. Эта ошибка также влияет на другие функции ввода текста, включая виртуальную клавиатуру на некоторых сенсорных устройствах.

анонсы и реклама Rocket Lake в Compeo.ru i5 11600K в Ситилинке RTX 3070 в Compeo дешевле чем везде Обвал цен на Galaxy S21 - дешевле чем ты думаешь <b>Массовое снижение цен на все</b> RTX 3070 в Ситилинке Intel 11xxx Rocket Lake в Регарде Гора 6700XT в Регарде по самым низким ценам 32" TV Xiaomi за копейки в Ситилинке Преодолен дефицит RTX 3060 - смотри цены -30% на 43" UHD TV Xiaomi - цена меньше чем ты думаешь Много RTX 6700XT поступило в продажу

Теперь компания Microsoft подтвердила, что хочет сделать инструмент выбора или виртуальную клавиатуру более удобными для доступа, включив поддержку нового API. Этот новый API позволяет контролировать границы элемента управления, что должно улучшить поведение средства выбора смайлов в Chrome.

реклама

«API извлекает ограничивающую рамку элемента, к которому применен коэффициент масштабирования браузера, а также преобразует координаты из корневого кадра в визуальное окно просмотра», - отметили в Microsoft.

После применения изменения пользователь заметит, что Google Chrome открывает собственный селектор смайликов рядом с курсором (текстовое поле, элемент с возможностью редактирования содержимого). Эта функция доступна только для операционной системы Windows и не будет применяться к Mac, Linux или Chrome OS.

Также стоит отметить, что ошибка затрагивает только некоторые веб-сайты, и пользователь всегда можете изменить расположение средства выбора смайлов вручную.

В дополнение к этим улучшениям Microsoft также работает над набором новых Windows API, чтобы значительно улучшить рукописный ввод в Chrome и Edge на основе Chromium. Вполне вероятно, что новые API-интерфейсы будут представлены с обновлением Windows 10 Sun Valley, которое, как ожидается, выйдет этой осенью.