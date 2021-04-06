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Обновление KB5000842 улучшает проводник Windows 10 и удаляет старый браузер Edge

Новое обновление Windows 10 под номером KB5000842 улучшает проводник и окончательно удаляет старый браузер Edge
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 Вышедшее в марте предварительное обновление Windows 10 версии 21H1 устраняет несколько давних проблем с проводником, включая ошибку, которая может нарушать поисковые фильтры, если пользователь использует обновление за ноябрь 2019 года или новее.

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 С обновлением KB5000842 Microsoft перенесла эти исправления в Windows 10 версии 20H2 и версии 2004, чтобы улучшить работу проводника для большего числа пользователей. После обновления фильтр поиска снова коректно работает, и похоже, что компания также решила проблемы с надежностью.

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 Для непосвященных напомню, что обновление Windows 10 за ноябрь 2019 г. нарушило функцию поиска в проводнике, в результате чего панель фильтров могла перестать отвечать при выполнении локального поиска файлов.

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 Как вы можете видеть на скриншоте выше, проводник перестает отвечать при попытке отфильтровать результаты поиска по дате, размеру файла и дате изменения. Эта ошибка влияет на заголовок столбца только при попытке доступа к фильтрам на странице поиска.

 В результате тестирования было обнаружено, что в Windows 10 KB5000842 наконец-то исправлена ошибка «Вычислительные фильтры» и проблемы с производительностью при фильтрации результатов поиска в проводнике.

 Кроме того, Microsoft также решила проблемы производительности, вызванные процессом Explorer.exe, из-за которых ошибка утечки памяти могла привести к зависанию окна проводника и потреблению дополнительных системных ресурсов.

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 Кроме того, KB5000842 также является первым обновлением, которое удалит старый браузер Microsoft Edge из Windows 10.

 Как вы, возможно, знаете, Windows 10 по-прежнему поддерживает устаревшую версию Microsoft Edge, даже если в системе уже установлен Chromium Edge. Таким образом, старый браузер Edge по сути присутствует в системе и его можно использовать, но по умолчанию он скрыт от пользователя. Однако новый патч полностью удалит устаревший браузер из Windows 10, и пользователи будут автоматически переключены на Chromium Edge, если они все еще будут использовать старую версию.

 Также Microsoft уже подтвердила, что браузер по умолчанию не изменится после применения дополнительного или предстоящего обязательного обновления за Апрель.

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