NVIDIA RTX 3070 в 3 раза быстрее AMD Radeon RX 6700 XT в Cyberpunk 2077 с трассировкой лучей
CD Projekt Red недавно выпустила крупный патч для многострадальной игры Cyberpunk 2077, направленный на исправление некоторых из наиболее распространенных проблем, возникающих в игровом процессе. Для пользователей персональных компьютеров одним из основных дополнений стала поддержка трассировки лучей на видеокартах AMD Radeon RX 6000. Портал HardwareTimes решил сравнить производительность видеокарт Radeon RX 6700 XT и GeForce RTX 3070 в игре Cyberpunk 2077 после установки патча версии 1.2. Ниже приводится лиаграмма с результатами.
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GeForce RTX 3070 по аналогичной с Radeon RX 6700 XT цене была более чем в три раза быстрее, чем конкурент из красного лагеря, и это даже без использования DLSS. Radeon RX 6700 XT смогла показать всего 25 кадров в секунду при разрешении 1080p и ультра настройке трассировке лучей, в то время как RTX 3070 в среднем выдавала более 75 кадров в секунду с минимальным значением более 50 кадров в секунду. Показатель Radeon RX 6700 XT регулярно опускался ниже 20 кадров в секунду всякий раз, когда на экране появлялись какие-либо активные действия:
Даже частота кадров была заметно более плавной на GeForce RTX 3070, в то время как производительность Radeon RX 6700 XT постояно прыгала то вверх, то вниз. Глядя на эти результаты, на ум приходит только одно объяснение - это то, что код игры абсолютно неоптимизирован под видеокарты Radeon, поскольку Cyberpunk 2077 является партнерской игрой NVIDIA. Возможно в будущем ситуация несколько исправится с выходом новых драйверов и очередного патча.
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