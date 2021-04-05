AORUS выложила рендер видеокарты с наклонной системой охлаждения
Многие производители видеокарт и систем охлаждения для них постоянно работают над усовершенствованием своей продукции, повышая производительность и снижаю шум СВО. Периодически некоторые компании предлагают довольно интересные решения, как по функциональности, так и по эффективности охлаждения. Видеокарта с кожухом кулера, установленным под углом к видеокарте является очередной концептуальной разработкой. Представленный ниже забавный рендер был опубликован сегодня испанским подразделением AORUS. Конечно есть вероятность, это изображение является запоздалой первоапрельской шуткой.
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Этот концептуальный кулер для графической карты имеет два больших радиатора, один прикреплен к самой плате, а другой установлен боком в верхней части. Оба радиатора соединены друг с другом медными тепловыми трубками. Кроме того, как не трудно заметить, вся система охлаждения располагается с задней стороны видеокарты, подтверждая таким образом, что размещенное изображение явно не является настоящим продуктом. Также странным выглядит наличие сразу трех разъемов HDMI, а особенно устаревшего DVI, который судя по изображению, не только имеет непонятное расположение, так еще и не подключен к плате.
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