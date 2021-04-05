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В HWiNFO добавлена предварительная поддержка процессоров AMD Ryzen Threadripper 5000 HEDT для настольных ПК следующего поколения. В последнем выпуске программного обеспечения добавлена поддержка Threadripper PRO на базе AMD Zen 2, а также процессоров Ryzen Threadripper 5000 следующего поколения на базе Zen 3, запуск которых, по слухам, состоится в третьем квартале 2021 года.





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Журнал изменений уже опубликован и подтверждает, что поддержка будет осуществляться в виде улучшенного определения линейки процессоров Threadripper на основе архитектуры ядра Zen 2 и Zen 3. Вы можете ознакомиться со списком изменений ниже:

- Улучшенный мониторинг датчиков на платах ASRock Z590 OC Formula и Z590 Phantom Gaming-ITX;

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- Исправлено непреднамеренное пробуждение некоторых графических процессоров NVIDIA, отключенных технологией Optimus;

- Добавлен отчет о возможности и статусе PCI Express Resizable BAR для всех устройств;

- Улучшенный мониторинг датчиков на платах MSI Z590 PLUS, MEG Z590 UNIFY и B560M PRO WIFI;

- Расширенный мониторинг AMD Navi14;

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- Восстановлен мониторинг AMD Navi21 с Radeon Adrenalin 21.3.1;

- Исправлен мониторинг Vcore и VDIMM на платах ASUS PRIME Z590-A и STRIX Z590;

- Добавлена возможность сворачивать группы датчиков;

-Сгруппированы некоторые значения датчиков в узлы (по умолчанию свернуты), чтобы уменьшить количество информации на экране;

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- Улучшена отзывчивость графического интерфейса в некоторых ситуациях;

- Улучшенный мониторинг датчиков на платах EVGA Z590 FTW и Z590 DARK;

- Улучшена поддержка процессоров Intel семейства Rocket Lake;

- Исправлен отчет о порядке производительности ядра на AMD Raven, Renoir и Cezanne;

- Добавлена корректная поддержка AGESA 1.2.0.1 Patch A;

- Улучшено обнаружение AMD ThreadRipper PRO и ThreadRipper нового поколения;

- Улучшен отчет о тактовой частоте встроенного графического процессора Intel;

- Процессоры AMD Ryzen Threadripper 5000 'Chagall' HEDT получают предварительную поддержку.

Что касается процессоров AMD Ryzen Threadripper 5000 HEDT для настольных ПК, то одним из основных изменений станет сама архитектура ядра Zen 3, которая приведет к увеличению IPC на 19% по сравнению с существующей линейкой Threadripper 3000 на базе Zen 2. Процессоры Ryzen Threadripper 5000 под кодовым названием Chagall сохранят 64 ядра и 128 потоков. ЦП будут предлагать более высокие тактовые частоты, перестроенный кэш третьего уровня и будут иметь слегка доработанный 7-нм технологический процесс от TSMC для повышения общей эффективности.

Процессоры AMD Ryzen Threadripper 5000 для настольных компьютеров также сохранят поддержку платформы TRX40 и станут последним поколением процессоров Threadripper для сокета SP3, прежде чем AMD перейдет на свою новую платформу с поддержкой DDR5 и PCIe 5.0. По словам Юко Йошиды, ожидается, что линейка HEDT дебютирует в августе 2021 года, поэтому можно ожидать ее официальный анонс к середине 2021 года.

Линейки AMD Ryzen Threadripper и Threadripper PRO в настоящее время являются бесспорными чемпионами в сегменте высокопроизводительных настольных компьютеров и рабочих станций. В настоящее время Intel не имеет достойных конкурентов в своем семействе Core-X 10-го поколения, выпущенным еще в 2019 году. AMD с тех пор доминирует на рынке и будет продолжать это делать, пока Intel не переориентирует свои усилия на HEDT и рабочие станции с HEDT процессорами Emerald Rapids, запуск которых ожидается к концу 2021 или началу 2022 года.

Инсайдер, информация которого традиционно считается надежной, также заявляет, что компания AMD очень скоро выпустит свои массовые процессоры Ryzen следующего поколения под кодовым названием Warhol, но не называет точной даты. Предполагается, что чипы Warhol станут первыми в семействе процессоров AMD для настольных компьютеров, которые выйдут на совершенно новой платформе AM5, так что в ближайшие месяцы для компании AMD все выглядит вполне неплохо.