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Власти Гонконга пресекли попытку контрабанды 300 карт NVIDIA CMP 30HX

Власти Гонконга пресекли попытку контрабанды 300 майнинговых карт NVIDIA CMP 30HX
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 В то время как Биткойн и Эфириум недавно достигли рекордной стоимости, владельцы крупнейших майнинговых ферм изо всех сил пытаются получить свежие партии видеокарт для увеличения производительности. Компания NVIDIA недавно анонсировала новую серию процессоров CMP (Crypto Mining Processor), предназначенную исключительно для майнинга. Ожидается, что эти карты появятся в продаже в первом квартале, но пока что мы могли увидеть подобные карты только от Palit и Gigabyte. Это либо означает, что производство задерживается, либо партнеры по производству плат NVIDIA просто не афишируют их продажу публично. По некоторым слухам, серия карт CMP выпускается исключительно на заказ, а это значит, что все карты, которые будут производиться, должны быть отгружены конкретному клиенту, а их попадание в другие руки может быть лишь результатом кражи

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 В этом году в некоторых регионах Китая власти ввели запрет на майнинг-фермы, которые получали прибыль от очень дешевой электроэнергии. Внезапный всплеск добычи криптовалют в таких регионах, как Внутренняя Монголия, вызвал внезапное увеличение спроса на электроэнергию. Ранее предполагалось, что почти 65% мировой потребности в электроэнергии для майнинга обеспечивается только Китаем. В результате в этих регионах были запрещены операции по майнингу криптовалюты, а власти приказали закрыть все существующие фермы. Результатом закрытия ферм стало изъятие некоторого количества карт. Именно эти карты и стали предметом контрабанды.

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 Серия CMP включает четыре модели графических карт CMP HX. Карта 30HX - это модель начального уровня, основанная на чипе GeForce GTX 1660 SUPER. Эти карты практически идентичны по своим характеристикам, построены на графическом процессоре TU116 с 1408 ядрами CUDA и 6 ГБ памяти стандарта GDDR6. Основное отличие заключается в отсутствии возможности вывода изображения на дисплей, а значит вероятности того, что графический процессор, используемый для этих карт, впоследствии не может быть прошит в игровую версию. Компания NVIDIA уже заявила, что графические процессоры CMP в любом случае не будут соответствовать стандартам GeForce, это означает, что компоненты кристалла, отвечающие за расширенный рендеринг графики, такие как ROP, TMU, тензоры или ядра RT, могут не работать на моделях CMP HX. Эти изменения должны предотвратить перепродажу карт CMP после того, как нынешнее повсеместное увлечение майнингом закончится.

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