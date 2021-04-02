Первый китайский 7-нм графический процессор вскоре пустят в массовое производство
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Компания Shanghai Tianshu Intellectual Semiconductor Co. (Tianshu Zhixin) объявила, что близка к началу "массового производства и коммерческой поставке" чипа Big Island, который является первым китайским 7-нм универсальным графическим процессором (GPGPU).
В январе Тяньшу Чжисинь сказал, что Big Island был создан с использованием неназванного 7-нм технологического процесса и упаковке CoWoS (чип-на-пластине-на-подложке). В среду стало известно, что при производстве графического процессора используется 7-нм техпроцесс FinFET компании TSMC.
Также появилась некоторая дополнительная информация о том, что следует ожидать от Big Island, когда он начнет поставляться. На изображении ниже показана производительность графического чипа в различных нагрузках с плавающей запятой.
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Тяньшу Чжисинь заявил, что Big Island предлагает почти вдвое большую производительность по сравнению с продуктами основных производителей при более низком энергопотреблении, а также предлагает более привлекательное соотношение цены и качества. Однако подробности о ценах пака не разглашаются.
Компания заявила, что ее прогресс в разработке продукта и его коммерческом применении на 1-2 года опережает аналоги от других китайских разработчиков. Это важный аргумент, поскольку Китай со всё возрастающими темпами пытается снизить свою зависимость от иностранных технологий.
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Точной информации о сроках выхода и ценах, как было сказано еще нет, но, учитывая глобальную нехватку микрочипов, выход конечного коммерческого продукта может быть отложен на более поздний срок, чем изначально планировалось.
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