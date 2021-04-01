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Сегодня компания MINISFORUM анонсировала свой новый миникомпьютер Deskmini HM50, обеспечивающий высочайшую производительность и гибкость работы благодаря процессору AMD Ryzen5 PRO 4500U и графическому чипу Radeon.

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Компьютер HM50 поддерживает в общей сложности до 64 ГБ двухканальной оперативной памяти DDR4, а также различные типы расширения хранилища - твердотельный накопитель M.2 2280 PCle и имеет 2 разъема для 2,5-дюймовых дисков SATA, которые можно комбинировать между жесткими дисками и твердотельными накопителями в соответствии с к актуальным потребностям.

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С предустановленным адаптером Intel AX200 Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.1 этот крошечный компьютер также предоставляет различные интерфейсы, включая два порта GbE, четыре порта USB 3.0, два порта USB3.1Gen 2, три дополнительных выхода для вывода изображения: DisplayPort, HDMI, USB Type-C, а также 3,5 мм аудиоразъем.

Основной корпус HM50 имеет габаритные размеры 149,6 x 149,6 мм, а также высоту всего 55,5 мм и вес 0,7 кг. Внутри коробки покупатель найдет кабель HDMI, крепление VESA и держатель для жесткого диска.

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Компьютер Minisforum HM50 поставляется с двумя различными конфигурациями оперативной памяти и жесткого диска:

- 16 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ SSD стоимостью 699 долларов;

- 16 ГБ оперативной памяти и 512 ГБ SSD стоимостью 739 долларов.

Первые 50 заказов получат скидку в 100 долларов США, а поставки запланированы на конец апреля или начало мая. Заказать компьютер можно в официальном магазине Minisforum.