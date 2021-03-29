16-ядерный и 24-поточный процессор Intel Alder Lake-S замечен в базе данных теста Ashes Escalation
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Первый реальный тест процессора Intel Alder Lake-S был обнаружен в виде записи в базе данных тестов Ashes Escalation. Рассматриваемый процессор представляет собой 16-ядерную модель, вероятно, флагман линейки Alder Lake-S с восемью производительными ядрами Golden Cove и восемью энергоэффективными ядрами Grace Mont. Причина, по которой игра определяет его как 24-ядерную, а не 16-ядерную часть, заключается в том, что только восемь высокопроизводительных ядер Golden Cove имеют гиперпоточность, что приводит к уникальной гетерогенной конфигурации, невиданной до сих пор в процессорах на архитектуре x86.
Таким образом, есть 8 ядер Golden Cove с 16 потоками и только 8 ядер и потоков Grace Mont, в результате чего общее количество ядер составляет 16, а количество потоков - 24. В тесте процессор работал в паре с 32 ГБ оперативной памяти и работал со встроенной графикой UHD. Процессор имеет базовую частоту 2,2 ГГц, что неудивительно, учитывая, что мы, вероятно, имеем дело с ранним инженерным образцом. Учитывая, что это первая массовая линейка процессоров Intel для настольных ПК, основанная на 10-нм техпроцессе, было бы интересно посмотреть, как далеко он сможет продвинуться в деле повышения тактовых частот. Ядра Golden Cove естественно получат более высокие тактовые частоты по сравнению с ядрами Grace Mont. Еще один интересный момент, который следует иметь в виду, заключается в том, что чипы Lakefield, которые были первыми гибридными процессорами Intel, имеют очень большие межъядерные задержки. Поэтому Intel необходимо будет значительно улучшить этот показатель, если она хочет не отставать от продукции компании AMD в области многоядерной производительности.
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