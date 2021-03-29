Realme GT Neo протестирован в GeekBench до официального запуска
Компания Realme в настоящее время готовится к предстоящему мероприятию по запуску новых продуктов, на котором бренд продемонстрирует свой долгожданный смартфон GT Neo. Смартфон является еще одним вариантом ранее выпущенного Realme GT 5G, который работает на чипсете Snapdragon 888. Для тех, кто не знает, напомню, что презентация состоится 31 марта. Сегодня смартфон Realme GT Neo появился в списке GeekBench перед официальным запуском.
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Согласно списку GeekBench, Realme GT Neo будет поставляться с чипсетом с восемью ядрами и базовой частотой 2 ГГц, которым станет Dimensity 1200. Чипсет будет работать в паре с 12 ГБ оперативной памяти, что является первым упоминанием о GT Neo с таким объемом памяти. Смартфон также работает под управлением новейшей операционной системы Android 11. Что касается результатов тестов, то смартфон набирает 975 баллов за одноядерную производительность и 3320 баллов за многоядерную производительность.
Из других характеристик следует отметить 6,55-дюймовый изогнутый дисплей, аккумуляторную батарею емкостью 4400 мАч с поддержкой технологии быстрой зарядки, а также поддержку сетей пятого поколения.
Помимо Realme GT Neo, похоже, что Realme планирует выпустить еще один смартфон V-серии. Устройство получит название V13 5G. Realme V13 5G будет работать на чипсете Deminsity 700 5G, который построен на 7-нм техпроцессе. Чипсет работает в паре с 8 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной памяти. Также будет доступен вариант с 256 ГБ встроенной памяти.
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На задней панели устройства будет четыре камеры, но, к сожалению, по датчикам информации нет. Дисплей смартфона получит частоту обновления 90 Гц. Что касается программного обеспечения, то новинка будет работать на операционной системе Android 11 с оболочкой Realme UI 2.0. За работу смартфона будет отвечать аккумуляторная батарея емкостью 5000 мАч.
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