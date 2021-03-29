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На выставке CES 2021 компания MSI продемонстрировала не менее 30 новых материнских плат Intel серии 500. К ним относятся флагманские модели на базе чипсета Z590, такие как MEG Z590 Godlike, MEG Z590 ACE и т. д., материнские среднего уровня на чипсете B560, такие как MPG B560I Gaming Edge Wi-Fi, MAG B560M Mortar Wi-Fi и т. д., а также бюджетные платы на базе чипсета H510, такие как H510M Pro, H510M-A Pro и H510i Pro Wi-Fi.

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Поскольку Intel готовится официально выпустить в продажу процессоры Rocket Lake 11-го поколения 30 марта, компания MSI запланировала цифровое мероприятие, чтобы продемонстрировать Rocket Lake в действии вместе с новой линейкой материнских плат Z590 и B560.

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Мероприятие под названием «MSI X Intel Launch Event 2021: запуск на новые высоты» состоится 31 марта. Трансляция продемонстрирует, как материнские платы MSI и процессоры Intel серии Rocket Lake вместе могут помочь в повышении производительности в играх и создании контента. Зрители могут посмотреть прямую трансляцию по данной ссылке. MSI также расскажет о своей новой линейке графических процессоров, мониторов, настольных компьютеров и многом другом из того, что планируется представить в 2021 году.

Кроме того, зрители также могут выиграть несколько призов благодаря мероприятие Gleam, о котором будет объявлено в ближайшее время. В качестве призов будут выступать Xbox Series X, монитор MSI MAG274QRF-QD и материнская плата MSI MPG Z590 Gaming Carbon Wi-Fi. Победители конкурса будут объявлены 21 апреля 2021 года.