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Как и любые другие инструменты для конференц-связи, Microsoft Teams также далека от совершенства, но с каждым годом становится все лучше. Несмотря на различные недостатки, приложение остается одним из любимых сервисов на рынке, по данным Microsoft, у него более 115 миллионов активных пользователей.

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В течение последних нескольких месяцев компания Microsoft обещала, что грядущее обновление Microsoft Teams обеспечит некоторые существенные улучшения производительности. В новом сообщении на форуме Microsoft без лишней шумихи подтвердила, что также работает над обновлением производительности клиента Teams для macOS, основанного на Electron.

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Подробности не разглашаются, но это еще одно подтверждение того, что Microsoft Teams скоро будет лучше работать на MacBook, даже если модель имеет не самые высокие технические характеристики.

Как объясняют пользователи на форумах Microsoft, настольный клиент Teams всегда использует значительные ресурсы центрального процессора, а в некоторых случаях его практически невозможно использовать.

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К счастью, Microsoft знает о подобных сообщениях и в настоящее время работает над новым обновлением, которое уменьшит использование памяти и ресурсов процессора. Microsoft также активно работает над другими областями производительности, связанными с клиентом Mac, но пока не ясно, когда это обновление появится.

Кроме того, согласно дорожной карте Microsoft 365, компания наконец-то позволит пользователям отвечать на конкретное сообщение. Вскоре можно будет щелкнуть сообщение правой кнопкой мыши и включить исходное сообщение в свой ответ, что должно помочь пользователям быстро вернуться к старым беседам.

В дополнение к этим улучшениям Microsoft также представит новое средство выбора смайлов, которое будет поддерживать различные скины, категории и до 800 смайлов.