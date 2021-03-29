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За время существования операционной системы Windows 10 многое изменилось, но проводник практически не изменился, и технически он остается неизменным уже более десяти лет, если не считать появление темного режима. Компания осторожно относилась к изменениям дизайна в проводнике, но теперь пришло время и для этого шага. Многое изменится в следующем обновлении под названием Sun Valley, которое будет включать дополнительные улучшения для файлового менеджера.

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Компания Microsoft подтвердила, что Windows 10 версии 21H2 будет поставляться с улучшенным проводником, который будет использовать Fluent Design. Теперь появилась возможность получить представление об этом обновленном интерфейсе в технической предварительной сборке.

Проводник, как мы все знаем, позволяет просматривать папки и файлы на компьютере. По умолчанию макет проводника оптимизирован для работы на настольном компьютере. Если вы используете планшет, то нужно переключиться в режим планшета, чтобы получить доступ к сенсорному интерфейсу.

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В будущем обновлении Microsoft планирует включить сенсорный интерфейс по умолчанию для всех, даже если для работы используется мышь.

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Как вы можете видеть на скриншоте ниже, этот новый внешний вид проводника по умолчанию добавляет дополнительные отступы между элементами.

Это поможет пользователям легко перемещаться между разными страницами проводника при использовании сенсорного экрана. Уровень заполнения автоматически регулируется при изменении разрешения устройства и разработан для большей согласованности элементов. Предположительно, другие элементы пользовательского интерфейса, имеющие отступы по краям, также будут оптимизированы для работы с сенсорным экраном.

Единственная проблема заключается в том, что в папках нет предварительного просмотра типов файлов, хранящихся в папке. Если пользователь предпочитает старый проводника, то можно вернуться к нему, включив новый переключатель «Использовать компактный режим» в окне «Параметры просмотра».

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Как вы можете видеть на снимках экрана, Microsoft также работает над новыми значками почти для всех папок и элементов, связанных с проводником. Сюда входят загрузки, документы, изображения, видео, музыка и другие папки.

Microsoft использует разные цвета, а не только желтый и синий, и эти изменения соответствуют Fluent Design. Значки «Корзина», «Выполнить», «Настройки» и даже диски были изменены при использовании Fluent Design.

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Позже в этом году ожидается, что Microsoft обновит интерфейс всех основных элементов Windows 10, таких как Центр поддержки и меню «Пуск». В дополнение к этим большим изменениям Microsoft также добавит закругленные углы для окон, меню, элементов и панелей.

Все это произойдет с обновлением Sun Valley, выход которого запланирован на конец 2021 года.