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В то время, как наличие видеокарт на полках магазинов является большой редкостью, а если присутствуют, то имеют просто нереальную стоимость, некоторые компании решили позабавиться, придумывая самые странные названия и дизайн для своих продуктов. Например, EMTEK и MAXSUN,представляющие свою продукцию на рынке Азиатско-Тихоокеанского региона, выпустили новые карты серии GeForce RTX 3060, одна из которых имеет интересный дизайн, а другая использует бессмысленную схему именования.

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Компания EMTEK, представленная в основном в Южной Корее, выпустила свою карту GeForce RTX 3060 MIRACLE. Карта сохраняет эталонные характеристики GeForce RTX 3060, включая 3584 ядра, 12 ГБ памяти GDDR6 и даже тактовые частоты, установленные на уровне 1320 МГц с ускорением до 1777 МГц. Карта имеет TDP 170 Вт и питается от одного 8-контактного разъема. Но главным у утой карты является её дизайн.

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Карта выполнена на эталонном дизайне печатной платы в форм-факторе 2,5 слота. Она оснащена широким кожухом и задней панелью, выходящими за пределы печатной платы. На боковых сторонах кожуха есть этикетка GeForce RTX и значок Miracle, который имеет RGB подсветку. На передней части кожуха расположены два вентилятора, оба оранжевого цвета, а второй вентилятор на задней части кожуха имеет уникальную сотовую конструкцию. Хотя он выглядит необычно, не понятно, почему инженеры компании сделали такой выбор конструкции, поскольку она может препятствовать правильному воздушному потоку и приводить к более высоким температурам по сравнению с традиционным расположением вентилятора с открытым воздухозабором. Кроме того, дизайн представлен в виде пчелиных сот. Видимо это скрытая реклама российского сотового оператора в Южной Корее!)))

Далее следует видеокарта MAXSUN GeForce RTX 3060 BIG MAC. Карта также оснащена эталонной печатной платой, которая имеет штатные тактовые частоты и характеристики из 3584 ядер CUDA, 12 ГБ памяти GDDR6, базовую частоту 1320 МГц и повышенную тактовую частоту 1777 МГц с TDP 170 Вт, которая питается через один 8-контактный разъем. Карта имеет дизайн с двумя слотами и двумя вентиляторами, а размер кожуха равен длине самой печатной платы.

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О пластиковом кожухе особо не чего говорить, а карта оснащена металлической задней панелью и радиатором с несколькими алюминиевыми ребрами. Интересно, что заставило MAXSUN использовать Big Mac в качестве именования этой карты. Вполне возможно, что команда дизайнеров и маркетологов MAXSUN наслаждалась едой из фаст фуда, работая над этой картой, и была вдохновлена "неземным" вкусом булочки с сосиськой.