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Microsoft Edge стал очень популярным с момента своего дебюта в прошлом году, и по мере того, как он продолжает завоёвывать популярность на рынке браузеров, почти с каждым обновлением добавляются новые функции и параметры настройки.

Ранее Microsoft Edge получил обновление, принесшее вертикальные вкладки, заменяющие традиционную полосу вкладок, которую используют все браузеры. Для вертикальных вкладок компания Microsoft добавила специальную кнопку, которая позволяет получать доступ к пользовательскому интерфейсу вертикальных вкладок и переключаться между двумя макетами, однако, изменить его размер не получится.

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В следующем обновлении Microsoft исправит некоторые недостатки вертикальных вкладок. Например, Microsoft, похоже, добавит поддержку вертикальных вкладок с изменяемым размером. В бета-сборках теперь пользователи могут навести указатель мыши на панель, чтобы развернуть ее, и использовать курсор для изменения размера панели. Чтобы изменить его размер, нужно будет щелкнуть и перетащить панель. Эта новая экспериментальная функция все еще дорабатывается, но её можно протестировать уже сейчас, загрузив сборки Canary, Dev или Beta.

Также похоже, что пользователи вскоре смогут скрыть строку заголовка, когда они используют Microsoft Edge с вертикальными вкладками, как показано на скриншоте ниже.

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В браузере Edge версии 89 компания Microsoft также включила функцию спящих вкладок, которая была разработана для уменьшения использования памяти, когда у пользователей открыто множество вкладок во время работы. Если вкладка неактивна в течение нескольких часов, Microsoft Edge переведет вкладки в спящий режим, и это станет заметно, так как вкладка станет тусклой или блеклой.

Если навести курсор на потускневшие вкладки, то появится предупреждение «Вкладка спит», и если нажать на нее, то вкладка перезагрузит веб-страницу без потери данных.

Для тех же, кому не нравятся такие вкладки, Microsoft тестирует новую экспериментальную функцию, которая позволит пользователям отключить анимацию, не отключая функции спящих вкладок.