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После многомесячной разработки компания Huawei объявила, что наконец готова начать широкое развертывание собственной операционной системы HarmonyOS. Это программное обеспечение предназначено для использования на смартфонах и на планшетах компании, а, возможно, на носимых устройствах и даже на некоторых ноутбуках. HarmonyOS разработана в качестве альтернативы Android, системы, которую компании Huawei запрещено использовать из-за санкций со стороны правительства США.

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Huawei заявила, что Harmony - это совершенно новая операционная система, которую она построила с нуля в связи с острой необходимостью. Однако глубокий независимый анализ системы показывает, что она основана на AOSP и, таким образом, может быть не так уж далека по своим возможностям и функционалу от существующей оболочки EMUI для Android.

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В любом случае производитель начнет переход на HarmonyOS с модели Mate X2. Этот фаблет премиум-класса - первое устройство Huawei, в котором используется складывающаяся внутрь конструкция, и теперь он станет первым устройством, которое получит крупное обновление, заменяющее текущую сборку EMUI 11 без сервисов Google на HarmonyOS.

Между тем, предстоящая серия смартфонов P50, по прогнозам, будет предлагать первые устройства, которые будут поставляться с новым программным обеспечением из коробки. Сообщается, что Huawei выпустила несколько бета-версий HarmonyOS для будущих флагманов, которые кроме того, могут быть оснащены новым революционным датчиком изображения Sony IMX 800.