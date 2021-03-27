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На данный момент NVIDIA RTX A6000 является единственной видеокартой на архитектуре Ampere для рабочих станций, которую можно приобрести, но это скоро изменится, потому что компания готовит видеокарты RTX A5000 и RTX A4000 как более доступные профессиональные варианты для создателей контента и 3D моделирования.

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Как было сказано, графические карты NVIDIA RTX A5000 и RTX A4000 основаны на архитектуре Ampere и являются родственниками флагманской видеокарты RTX A6000. В настоящее время NVIDIA RTX A6000 оснащена полноценным графическим процессором GA102, поэтому можно предположить, что RTX A5000 и RTX A4000 также будут основаны на полноценных конфигурациях графических процессоров NVIDIA Ampere GA104 и GA106 соответственно. Таким образом, NVIDIA RTX A5000 в общей сложности получит 6144 ядра CUDA, и, учитывая, что можно ожидать у карты 256-битную шину, мы получим в составе карты 16 или 32 ГБ видеопамяти стандарта GDDR6. NVIDIA RTX A4000 получит полноценный графический процессор GA106, содержащий 3840 ядер CUDA и может иметь до 12 ГБ видеопамяти GDDR6, работающей на 192-битной шине.

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В сети также появилась информация о ноутбуке для рабочих станций с процессором Intel Core i7-11600H, оснащенном графической картой для рабочей станции NVIDIA RTX A5000. Ноутбук был протестирован в бенчмарке Ashes of The Singularity. Никаких новых подробностей о самом графическом процессоре тест не даёт, однако, протестированный процессор вызывает удивление, поскольку это первый раз со времен 8-го поколения, когда процессор линейки Core i7 получает 6 ядер и 12 потоков. Данный процессор для ноутбуков серии Tiger Lake-H будет иметь базовую частоту 2,9 ГГц и 9 МБ кеш-памяти третьего уровня.

Никакие другие подробности о ноутбуке не известны. Кроме того, результат тестирования оказался хуже, чем у GeForce RTX 3060, вероятно, из-за неоптимизированных драйверов. Все, что можно сказать, это то, что NVIDIA действительно готовит более доступные видеокарты для рабочих станций на основе графической архитектуры Ampere, и мы можем ожидать, что в ближайшие месяцы они появятся в вариантах как для настольных компьютеров, так и для ноутбуков.