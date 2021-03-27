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Выпущенная вчера бета-версия утилиты AIDA64 под номером 6.32.5659 получила поддержку широкого ассортимента будущих видеокарт. Согласно журналу изменений, программное обеспечение будет поддерживать видеокарты Radeon RX 6700 не XT, а также карты Radeon RX 6600, как в вариантах XT, так и без XT. Также, в журнале изменений указывается, что линейка видеокарт Radeon RX 6600 основана исключительно на графическом процессоре Navi 23.

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Кроме того, в журнале изменений также указана поддержка различных графических процессоров серии GeForce RTX 3050, как в варианте для мобильных компьютеров, так и для настольных систем. Интересным является то, что все эти карты будут основаны на графическом процессоре GA107. Также новая версия программного обеспечения поддерживает GeForce RTX 3080 Ti, однако, это не первый раз, когда AIDA64 показывает поддержку графического процессора, лежащего в основе этой видеокарты. Информация о графических процессорах, которая появляется в журнале изменений, явно основана на общедоступном списке идентификаторов PCI устройств, поэтому ее не обязательно следует рассматривать как подтверждение любой из указанных моделей. Ни компания NVIDIA, ни AMD на сегоднящний день не раскрыли сроки выхода своих новых видеокарт среднего и начального уровня.