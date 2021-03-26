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Компания Xiaomi опубликовала на портале Weibo новый пост, в котором намекает на мобильный чип собственной разработки. Ниже вы можете ознакомиться с данным сообщением.

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Следует напомнить, что это будет не первый чип компании Xiaomi. Собственно говоря, первый чип от этого производителя появился в 2017 году и назывался он Surge S1. Тем не менее, он не пользовался популярностью и был использован только в одном единственнном смартфоне Xiaomi Mi 5C. Разработка процессора собственными силами - сложная задача, требующая больших инвестиций, а также много времени.

Даже лидерам отрасли, таким как Huawei, Apple и Samsung, потребовались годы, чтобы разработать свои собственные чипы, и даже этим компаниям не удалось добиться успеха с первого раза. И не уверенности, что новый чип Surge от Xiaomi будет востребованным на рынке, который и так уже чрезвычайно насыщен.

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Возможно, у Xiaomi всё получится, и мы станем свидетелями появления еще одного достойного производителя процессоров для мобильных устройств. Не стоит забывать, что компания является довольно инновационной, например, недавно Xiaomi анонсировала технологию жидких линз, которая может применяться при изготовлении телеобъективов и макрообъектив, занимая при этом намного меньше места в устройстве. Сообщается, что такие объективы дебютируют в устройстве серии Mi Mix, и есть вероятность, что новый чип Surge также может появиться в новом смартфоне Xiaomi, который скоро появится.