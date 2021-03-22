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Microsoft улучшит работу веб-приложений в Windows 10

Microsoft начинает улучшать работу веб-приложений в Windows 10
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 Компания Microsoft начала установку среды WebView2 на некоторых персональных компьютерах с Windows 10, чтобы улучшить работу веб-приложений при использовании определенных служб, например, таких приложений как Office, Outlook и Microsoft Teams.

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 Согласно информации Microsoft, WebView2 - это веб-элемент управления, созданный на основе Chromium Edge, и он является преемником WebView на основе EdgeHTML. Он позволяет приложениям получать доступ к новейшим веб-технологиям, что означает лучший опыт работы в Интернете и производительность для пользователей.

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 Microsoft Edge WebView2 используется в качестве механизма рендеринга для отображения веб-содержимого в приложениях Windows,. Службы следующего поколения Microsoft 365 также будут полагаться на него. Например, WebView2 требуется для функций Meeting Insights в Outlook, а также он будет работать с Microsoft Teams "Alpha" - новым настольным клиентом, который, как сообщается, появится в конце этого года.

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 Согласно официальной дорожной карте Microsoft, инструмент устанавливается на компьютеры только с сервисами Microsoft 365. Однако при тестировании ресурсом Windows Latest было замечено, что Microsoft установила "Microsoft Edge WebView2 Runtime" на компьютерах, где был установлен Office 2016 Student Edition, который не является частью Microsoft 365.

 Установив среду выполнения WebView2 в Windows 10, компания Microsoft сможет предоставить пользователям функции Office, которые выглядят одинаково на всех платформах. По заявлению Microsoft, среда выполнения Edge WebView2 также обеспечит "согласованный опыт" для веб-содержимого и функций в приложениях Windows 10.

 Стоит отметить, что WebView2 необходим для некоторых приложений и функций Microsoft 365, но не требует установки Microsoft Edge и не изменяет настройки приложений пользователя, браузера или поисковой системы. Если он не активен на компьютере, то нельзя будет пользоваться всеми продуктами Microsoft.

 Вот почему компания Microsoft принудительно устанавливает WebView2, и нет возможности от него отказаться, если только у пользователь ПК не имеет доступ к расширенному редактору групповой политики.

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Теги

microsoft windows 10 windows windows10 windows 10 microsoft edge microsoft 365 microsoft office microsoft teams
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