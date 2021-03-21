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Поиск в панели задач Windows 10 является одним из самых мощных инструментов в операционной системе, и отчасти это связано с его сильной интеграцией со службами Microsoft. Однако на сегодняшний день ему не хватает достойной интеграции с браузером Microsoft Edge.

Однако, вскоре всё должно измениться, так как компания Microsoft приступила к тестированию новой функции для браузера Chromium Edge, которая принесёт глубокую интеграцию с поисковиком Windows, а также известную как поиск в меню «Пуск» или поиск на панели задач.

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В версии Windows 10 2004/20H2 или новее поисковик Windows сможет напрямую получать информацию из Microsoft Edge. Таким образом, если пользователь открыл вкладку в Microsoft Edge, то ее можно найти непосредственно через поиск Windows.

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Пользовательские закладки, история просмотров, популярные сайты и недавние вкладки также появятся в результатах поиска Windows. Фактически, если пользователь включил синхронизацию в Microsoft Edge и браузер установлен на его мобильных устройствах, то он также сможете получить доступ к истории просмотров на мобильных устройствах.

Необходимо отметить, что интеграция полностью односторонняя, это означает, что пользователь не может использовать Microsoft Edge для поиска файлов в Windows. Как можно видеть на приведенном выше снимке экрана, это будет дополнительная функция, и она будет связывать локальные данные просмотра из текущего синхронизированного профиля с остальной частью Windows.

Согласно информации компании Microsoft, новую функцию можно отключить в любое время, и браузер Edge удалит данные, которыми поделился с Windows, и приостановит интеграцию.

Данная функция сейчас доступна для некоторых тестировщиков в Microsoft Edge Canary, и ее легко настроить, но в настоящий момент она не работает.

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Как известно окно поиска в Windows 10 в настоящее время поддерживает только светлую тему, что может не подойти тем, кто предпочитает постоянную темную тему. К счастью, Microsoft также тестирует встроенную поддержку темного режима для Windows Search, и эта функция уже доступна в бета-версиях.

Помимо интеграции Edge и темного режима, в Windows Search планируется включить виджеты погоды и новостей.