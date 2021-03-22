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Компания NVIDIA недавно разослала партнерам по производству видеокарт первую информацию об эмбарго в отношении GeForce RTX 3080 Ti. Последняя информация указывает на то, что видеокарта будет основана на другом варианте графического процессора, а не на том, который предполагался в предыдущих утечках. Плата PG132 SKU 18, также известная как RTX 3080 Ti, будет оснащена графическим процессором GA102-225. Это модификация ранее известного GA102-250. Источник портала Videocardz утверждает, что, несмотря на это изменение, предполагаемое количество ядер CUDA, составляющее 10240 единиц, не было изменено. На данный момент неясно, какие изменения принесет чип GA102-225 по сравнению с GA102-250. Информация, на которую распространяется эмбарго, повторяет сведения о 12 ГБ памяти GDDR6X. Более подробные характеристики пока не разглашаются. Согласно документам, так называемый «комплект для выхода на рынок» NVIDIA начнет рассылаться в начале апреля.

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Что касается видеокарты GeForce RTX 3070 Ti, то за последние 2 недели не было существенных обновлений по этой модели, поэтому здесь приводится последняя имеющаяся информацией. Источники утверждают, что новинка будет основана на графическом процессоре GA104-400 и будет предлагать 6144 ядра CUDA, столько же, сколько и GeForce RTX 3080 Mobile. Что может быть интересно, так это то, что карта якобы будет иметь 8 ГБ памяти GDDR6X. Это говорит о том, что графический процессор GA104 все-таки поддерживает контроллер памяти G6X. Текущий график запуска указывает, что эта модель будет запущена в конце мая.

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Как упоминалось ранее, обе видеокарты будут иметь встроенный ограничитель майнинга Ethereum, но поскольку NVIDIA выпустила драйвер, который делает эту функцию бесполезной, нет уверенности, что NVIDIA будет продолжать следовать исходному плану. Появление драйвера вызовет вопросы, имеет ли этот ограничитель теперь вообще какой-либо смысл.