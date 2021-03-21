Microsoft отменила последнее обновление Windows 10 из-за новых проблем
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Компания Microsoft неожиданно преостановила распространение дополнительного накопительного обновление Windows 10 (KB5001649) после того, как многие пользователи стали сообщать о проблемах при установке данного патча. KB5001649 является внеочередным исправлением, предназначенным для решения оставшихся проблем в Windows 10 версии 20H2/2004. KB5001649 (сборка 19042.870) для версии Windows 10 2004/20H2 был выпущен для замены последнего исправления KB5001567 и устранения двух проблем: синих экранов при печати и неправильных результатов печати.
Однако, как было сказано, многие пользователи сообщили, что установка нового обновления резко завершается. В тестах портала Windows Latest также заметили, что обновление Windows 10, предназначенное для устранения проблем с печатью, выдает загадочное сообщение об ошибке, когда нажимается кнопка «Загрузить и установить», как показано на снимке экрана ниже.
Стоит отметить, что традиционные методы восстановления Центра обновления Windows не работают, и опция «Средство устранения неполадок Центра обновления Windows» в приложении «Настройки» также не работает.
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Согласно тестам, проведенным Windows Latest на нескольких устройствах и различных конфигурациях виртуальных машин, похоже, что Microsoft заменила сборку 19042.870 последним исправлением KB5001567 (19042.868).
Несколько пользователей также подтвердили, что патч больше не предлагается через Центр обновления Windows, но его все равно можно загрузить из каталога Центра обновления Майкрософт.
В то же время не исключено, что Microsoft использует машинное обучение, чтобы ограничить развертывание патча, а это значит, что его видят лишь некоторые пользователи. Компания Microsoft уже подтвердила, что использует AI/ML для повышения качества и надежности развертывания обновлений. Если их системы обнаруживают сбои или проблемы с установкой, обновления Windows 10 или обновления драйверов извлекаются из базы данных Центра обновления Windows.
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Пока неясно, когда обновление будет выпущено повторно. Однако, если кому-либо действительно нужен этот патч для своей системы, то необходимо перейдите на веб-сайт каталога Центра обновления Майкрософт, ввести номер патча (KB5001649) в поле поиска и нажать кнопку загрузки.
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