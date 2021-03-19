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Согласно новому твиту от надежного инсайдера KittyYYuko, компания AMD почти готова к запуску своих видеокарт начального уровня для настольных компьютеров на базе графического чипа Navi 23. При столь большом дефиците и по сути бумажным анонсам всех последних графических процессоров, столь скорый выход видеокарт на кристалле Navi 23 выглядит довольно удивительным, но похоже, что компания AMD пытается увеличить свое присутствие на рынке по крайней мере для нижних сегментов.

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KittyYYuko подтверждает некоторые характеристики Navi 23, опубликованные Igor’sLAB в декабре прошлого года. Внутреннее кодовое имя для графических процессоров Navi 23 носит название Dimgrey Cavefish, и мы уже могли видеть это имя в нескольких строках кода Linux и macOS. Новая модель будет иметь 32 вычислительных блока с 2048 потоковыми процессорами, что на 25% меньше, чем у Navi 22. Размер кристалла чипов Navi 23 будет 236 мм², то есть примерно на 100 мм² меньше, чем у чипов Navi 22. Navi 23 также ограничен 64 МБ Infinity Cache и получит максимум 8 ГБ видеопамяти GDDR6 со скоростью 16 Гбит/с со 128-битной шиной.

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Navi 23 будет позиционироваться в качестве видеокарты для игры в разрешении FullHD на максимальных настройках и может стоить около 380 долларов. В США цена может быть немного ниже, но это будет только рекомендованная производителем розничная цена, которая в наши дни уже не имеет никакого значения на фоне сильнейшего дефицита видеокарт, вызванного спадом производства на фоне пандемии COVID-19, а также очередного майнингового бума. Представители ресурса VideoCardz предполагают, что карта на чипе Navi 23 может в конечном итоге продаваться под названием Radeon RX 6500, поскольку, по слухам, Radeon RX 6600 получит 192-битную шину.