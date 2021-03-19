Intel представила тизер об архитектуре Xe HPG с кодовым именем Niagara Falls
На этой неделе Intel начала кампанию по продвижению графической архитектуры Xe-HPG. Посмотрим, сможет ли Xe-HPG пополнить ряды лучших видеокарт в конце этого года. Пока что компания опубликовала тизер, который ведет на веб-сайт с анонсом игры, посвященной Xe-HPG. Кроме того, видео может дать представление о внутреннем кодовом имени Intel первого графического процессора Xe-HPG.
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В видео подчеркивается, что Xe-HPG является одновременно развитием и расширением архитектуры Intel Xe-LP, а также содержит три загадочных сообщения. После их разгадки первое ведет на сайт https://xehpg.intel.com, посвященный Xe-HPG Scavenger Hunt. Еще два сообщения означают координаты 79.0731W и 43.0823N, которые ведут к точке к западу от Козьего острова с видом на реку Ниагара возле Ниагарского водопада.
Компания Intel имеет привычку давать кодовые имена продуктам, как правило, в виде различных географических местоположений (которые не могут быть зарегистрированы товарными знаками), таких как города, острова или реки. Учитывая, что серверные процессоры Intel Xeon Scalable 4-го и 5-го поколений имеют кодовые названия Sapphire Rapids и Granite Rapids, а их платформа называется Eagle Stream, весьма вероятно что его первый графический процессор Xe-HPG получит кодовое название Niagara Falls (Ниагарский водопад).
Intel представила свой первый графический процессор на базе архитектуры Xe-HPG в конце октября 2020 года. Процесс производства кристаллов, разработка драйверов, всестороннее тестирование и другие необходимые шаги для вывода нового чипа на рынок обычно занимают около года. Поэтому маловероятно, что будущий графический процессор выйдет на рынок раньше, чем в начале четвертого квартала текущего года. Таким образом, запуск рекламной кампании продукта, который будет недоступен более полугода, выглядит немного странно.
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Похоже, что Intel хочет максимально раскрыть свою грядущую игровую архитектуру графических процессоров, демонстрируя геймерам свою приверженность проекту Xe-HPG и, возможно, привлекая к себе внимание в разгар продолжающейся катастрофической нехватки графических процессоров Nvidia и AMD, вызванной недостаточными объемами производства и очередным бумом майнинга криптовалюты.
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