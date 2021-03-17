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Сегодня компания Micron объявила о продаже своей фабрики 3D XPoint в Лехи, штат Юта, что положило конец производству радикально новой технологии памяти, разработанной совместно с компанией Intel. Micron планирует продать фабрику к концу 2021 года и полностью выйти из бизнеса 3D XPoint.

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Micron прекратит все дальнейшие разработки продуктов на основе 3D XPoint из-за низкого спроса, который, по словам компании, не имеет достаточной рыночной оценки, чтобы оправдать продолжающийся высокий уровень инвестиций, необходимый для успешной коммерциализации 3D XPoint в больших масштабах. Компания недавно сообщила, что потеряла 400 миллионов долларов только в этом году из-за отсутствия спроса на 3D XPoint.

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Intel и Micron разработали революционную память 3D XPoint, которая сочетает в себе скорость и надежность DRAM с устойчивостью устройств хранения данных. Первое официальное объявление было сделано в 2015 году. Intel и Micron прекратили совместную разработку в 2018 году, когда Micron выкупила долю Intel в бизнесе за 1,5 миллиарда долларов. Intel продолжает использовать 3D XPoint в качестве основного носителя данных для своих продуктов Optane. У двух компаний есть договор на поставку, который действует до конца года.

Компания Micron сделала следующее заявление для Tom's Hardware:

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"Micron стремится выполнить свои обязательства по существующему соглашению о поставке чипов с Intel, которое действует до конца 21-го года, и Micron намеревается сохранить всю свою интеллектуальную собственность, связанную с 3D XPoint".

Intel также производит свои собственные носители 3D XPoint на фабрике в Нью-Мексико, но неясно, в каких объемах компания их производит в настоящее время. В то время как Intel находится в процессе продажи SK hynix собственного производства флэш-памяти NAND и твердотельных накопителей, вполне возможно, что она может стать потенциальным претендентом на покупку фабрики Micron. Intel, безусловно, очень заинтересована в обеспечении поставок памяти, потому что это ключевая технология, лежащая в основе ряда ее предложений для центров обработки данных.

Intel сказала по этому поводу, заявив: "Объявление Micron не меняет нашу стратегию в отношении Intel Optane или нашу способность поставлять продукты Intel Optane нашим клиентам".

Собственные усилия Intel по производству Optane, использующей носители 3D XPoint, имеют медленное, но устойчивое распространение в центрах обработки данных, но продажи на потребительском рынке крайне низки. Таким образом, Intel прекратила производство всех устройств Optane для настольных компьютеров ещё в январе 2021 года. Компания продолжает разрабатывать модули DIMM для хранения и постоянной памяти для корпоративных рынков. Intel недавно представила свой новый SSD-накопитель Optane P5800X для серверов. Это новое устройство впервые выводит на рынок память Optane второго поколения, сигнализируя о том, что Intel по-прежнему привержена использовать такую память для корпоративного рынка.

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К слову, Micron в своё время анонсировала несколько собственных устройств хранения данных на базе памяти 3D XPoint, таких как QuantX и X100, но они так и не вышли на рынок, в результате чего Intel стала единственным поставщиком продуктов на основе 3D XPoint.

Micron заявляет, что сосредоточит свое внимание на разработке памяти, поддерживающей открытый стандарт Compute Express Link (CXL). Micron заявляет, что планирует применить знания, полученные в результате разработки стандарта 3D XPoint, а также соответствующие инженерные знания и ресурсы, в новых типах продуктов.