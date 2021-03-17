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Как известно, видеокарты с эталонными системами охлаждения довольно часто не эффективны, что приводит к сильному нагреву как графического процессора, так и всей карты в целом. Подобная участь постигла и нынешний флагман компании Nvidia GeForce RTX 3090 Founders Edition. Хотя компания NVIDIA оснастила версию Founders Edition инновационной системой охлаждения, она явно не справляется со своей задачей, пытаясь охладить 24 ГБ видеопамяти GDDR6X. Согласно тестам видеокарта имеет температуру около 84° C вокруг чипов памяти, что не так далеко от предельной температуры 94° C для чипов Micron.

Однако, недавние измерения Tom's Hardware зафиксировали, что температура VRAM может доходить до 110° C, что является недопустимо высокой температурой. Неудивительно, что частота видеокарты резко снижается, чтобы снизить эти температуры и предотвратить перегрев видеопамяти. Однако, на YouTube канале под названием CryptoAtHome нашли решение проблемы.

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Как показано на видео ниже, замена стандартных термопрокладок VRAM на сторонние значительно улучшает тепловые характеристики. Согласно CryptoAtHome, их карта Founders Edition могла работать с высокими тактовыми частотами памяти при температуре около 85° C. До модификации VRAM в карте GeForce RTX 3090 Founders Edition также достигала 110° C.

Вероятно, можно было бы добиться даже большего снижения температуры, так как CryptoAtHome использовал термопрокладки Odyssey от компании Thermalright со значением теплопроводности 12,8 Вт/мК. Но существуют более эффективные решения, например, термопрокладки Carbonaut от Thermal Grizzly рассчитаны на отвод до 62,5 Вт/мК. Конечно, это потребует небольших дополнительных затрат, хотя, учитывая нынешнюю стоимость видеокарт, такие траты могут быть просто не заметны. Кроме того, можно попробовать приобрести видеокарту GeForce RTX 3090 от одного из сторонних производителей с более эффективной системой охлаждения или даже водяным охлаждением, но стоимость таких видеокарт также будет довольно велика.