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Поскольку компьютерная отрасль готовится к переходу на новый стандарт памяти DDR, ведущие компании уже разрабатывают оборудование с поддержкой новейшего стандарта, а производители памяти уже приступили к производству первых партий новейших модулей DDR5. Одной из них является китайский производитель микросхем памяти Shenzhen Longsys Electronics Co. Ltd, который смог продемонстрировать мощь технологии DDR5. Ожидается, что начиная к концу этого года пользовательские платформы перейдут на новый стандарт, за которым последует платформы центров обработки данных и серверы. Используя еще не выпущенную потребительскую платформу Intel Alder Lake-S, Longsys смогла протестировать свои модули DDR5 , работающие на скорости 6400 МГц, и получила очень интересные результаты.

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Longsys продемонстрировала модуль DDR5 емкостью 32 ГБ, с задержкой CAS 40 CL, рабочим напряжением 1,1 В и модулями памяти, работающими на тактовой частоте 6400 МГц. При том, что этот результат уже сам по себе выглядит просто отлично, это не является вершиной возможности DDR5. Согласно спецификации JEDEC, память стандарта DDR5 будет способна работать на частоте до 8400 МГц, Что не менее важно, так это возможность создавать модули памяти объемом до 128 ГБ. Longsys провела несколько тестов совместно с 8-ядерным процессором Alder Lake в приложениях AIDA64 и Ludashi. Затем компания сравнила эти результаты с памятью DDR4-3200 МГц CL22, которую также производит Longsys. В тестах AIDA64 новый модуль DDR5 показал увеличение скорости работы на величину 12–36%, при том, что задержка CAS у новых модулей в два раза больше. В синтетическом тесте Ludashi Master Lu новая DDR5 была на 112% быстрее предшественницы. Конечно, стоит учитывать, что проведенные тесты предоставляются производителем, поэтому нужно относиться к ним с долей недоверия. Кроме того, для сравнения были выбраны не самые скоростные модули DDR4, поэтому итоговое превосходство новинки может несколько снизиться.