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TSMC заработала 1634 доллара на пластину в 2020 году с долей мирового рынка 54%

Компания TSMC зарабатывала по 1634 доллара США за пластину в прошлом году с долей мирового рынка 54%
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 В связи с резким ростом мирового спроса на бытовую электронику вследствие вызванного пандемией массового перехода к удаленной работе и развлечений, выручка Тайваньской компании по производству полупроводников (TSMC) в расчете на полупроводниковые пластины и общая доля на рынке в 2020 году значительно выросли. TSMC поставляет продукцию таким компаниям, как Apple Inc., Advanced Micro Devices, и множеству других компаний, а быстрый прогресс в осваивании новейших технологических процессов изготовления микросхем вывело ее на передовые позиции в мировой индустрии контрактного производства полупроводниковой продукции.

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 Данные, собранные IC Insights, показывают, что в 2020 году TSMC в среднем заработала по 1634 доллара за пластину, что является рекордом для компании, которая за год до этого зарабатывала по 1530 долларов за пластину. Это позволило фабрике занять лидирующую позицию в отрасли, а второе место по доходам заняла компания Global Foundries, хотя выручка Global Foundries несколько снизилась. Литейный завод в Санта-Кларе заработал только 984 доллара за пластину, что на 7 долларов меньше, чем в предыдущем году.

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 В процессе изготовления микросхем интегральные схемы сначала «печатаются» на пластинах разных размеров, которые затем разрезаются на отдельные процессоры для последующей обработки. Выручка на пластину представляет собой сумму, которую литейный завод получает от одной пластины, после вычета затрат на производство. По данным исследования, проведенного IBS Research в 2019 году, цена 5-нм пластины составила 12500 долларов, а цена 7-нм чиповой пластины - 9 965 долларов. Чем более продвинутым является процесс изготовления чипа, тем больше чипов располагается на каждой пластине, а значит при прочих равных условиях увеличивается прибыль от одной пластины.

 За Global Foundries следуют компании SMIC и UMC с примерно одинаковой прибылью в 2020 году. Однако UMC резко восстановилась после падения выручки в 2019 году.

 Помимо увеличения выручки, компания TSMC также контролировала львиную долю рынка микрочипов в прошлом году. Исследования, проведенные исследовательской фирмой TrendForce, показывают, что компания получила 54% от общего мирового дохода литейного производства в 2020 году, а в этом году ожидается увеличение доли до 55%.

 С увеличением доли TSMC Тайвань также отвоевывает долю рынка за счет Китая и других полупроводниковых предприятий. TrendForce считает, что в конце этого года SMIC снизит свою долю на рынке чипов до 4% с 5% в 2020 году, а другие фабрики, в том числе GlobalFoundries и израильский производитель микросхем TowerJazz, потеряют еще один процент в пользу Тайваня.

 Важно отметить, что TrendForce подтверждает, что санкции США против вынудили литейный завод перераспределить свои производственные мощности на более старые техпроцессы, такие, например, как 14-нм. Исследовательская компания полагает, что капитальные затраты SMIC в этом году снизятся на 25% из-за санкций, и что китайское предприятие переориентирует свои мощности на 20 нм и 40 нм производственные линии.

 Что касается TSMC, ожидается, что в конце этого года предприятие начнет производство 3-нанометровых чипов, но с повышенным производственным риском, в связи с нехваткой воды на Тайване. Продажи продукции своему крупнейшему клиенту составили 25% выручки в 2020 году. Стоит также отметить, что компания лидирует среди тайваньских фирм по количеству патентов, поданных в течение прошлого года.

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