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Графический процессор Intel Xe-HPG под кодовым названием DG2-512EU только что был замечен на Geekbench вместе с процессором Intel Alder Lake-S с 16 ядрами. Оба представляют собой флагманские характеристики будущей игровой платформы Intel.

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Компания Intel не сообщает на данный момент, когда будут анонсированы графические процессоры DG2, не говоря уже о возможном выпуске, но мы уже знаем, чего ожидать с точки зрения технических характеристик. Линейка видеокарт DG2 будет основана на трёх графических процессорах, которые будут различаться количеством входящих в их состав исполнительных модулей. Флагманский чип DG2 будет иметь 512 исполнительных модулей. Именно этот графический чип был замечен в базе данныхGeekbench. Остальные два варианта видеокарт от Intel получат 384 и 128 исполнительных модулей.

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Чо касается флагмана, то согласно данным Geekbench графический процессор DG2 512 EU имеет максимальную тактовую частоту 1,8 ГГц и интересный объем памяти 12,6 ГБ. Но, скорее всего, объем памяти составляет 16 ГБ, как сообщалось в предыдущих утечках, а часть VRAM, вероятно, используется другими общими системными ресурсами.

Процессор Alder Lake-S также является флагманской моделью с 16 ядрами и 24 потоками. Что может быть интересно в этой конкретной утечке, так это максимальная частота 4,6 ГГц, это первый раз, когда Geekbench правильно сообщает о тактовой частоте. На данный момент остается открытым вопрос касательно базовой частоты. Относятся ли определяемая Geekbench базовая и повышающая частоты к высокоэффективному (маленькому) ядру или высокопроизводительному (большому) ядру.







Что касается самого результата тестирования OpenCL, то он, откровенно говоря, не сильно впечатляет. На данный момент грядущая новинка от Intel ничего не может противопоставить графическим чипам даже начального уровня от AMD и Nvidia. Однако, не стоит забывать, что это еще не серийный образец и к моменту выхода производительность должна вырасти благодаря оптимизациям как самих чипов, так и соответствующего программного обеспечения.









