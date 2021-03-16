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Qualcomm готовит чипсет Snapdragon 7cx для доступных ARM устройств с Windows 10

Доступные ПК на ОС Windows 10 с чипами ARM могут скоро могут появиться благодаря чипсету Snapdragon 7cx
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 Согласно новым сообщениям, Windows 10 на ARM ноутбуках может вскоре получить еще один импульс  развития благодаря новому чипу Qualcomm Snapdragon 7cx Gen2, который может стать основой доступных мобильных компьютеров.

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 Самые дешевые ARM ноутбуки с операционной системой Windows 10 стоят от 599 долларов, а если покупать флагманские продукты таких компаний, как Microsoft и HP, то их стоимость заметно возрастает На данный момент возможности Windows 10 на ПК с ARM очень ограничены.

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 Предполагается, что Snapdragon 7c Gen 2 с внутренним кодовым названием SC7295 будет очередным конкурентом чипу Apple M1, хотя это вызывает большие сомнения. По производительности чипсет Snapdragon 7c Gen2 похож на Snapdragon 775, разработанный для субфлагманских телефонов Android.

 Snapdragon 7c Gen2 для Windows 10 будет предлагать максимальную тактовую частоту 2,7 ГГц. Процессор будет иметь три больших ядра с тактовой частотой 2,4 ГГц и четыре «маленьких» ядра с тактовой частотой до 1,8 ГГц. Согласно более ранним сообщениям, в настоящее время процессор тестируется на 64-битной версии Windows 10 на ARM.

 К сожалению, в интернете довольно  мало информации о процессоре. Например, мы не знаем дату выпуска, значение TDP и многие другие важные характеристики.

 Отсутствие чипсета для устройств среднего класса было самой распространенной жалобой среди обзоров первых ноутбуков, работающих на Snapdragon 8xx. Выпустив больше оптимизированных для персональных компьютеров чипов в линейке Snapdragon, Qualcomm наконец-то сможет повысить производительность Windows на ARM.

 Кроме того, Qualcomm также работает над высокопроизводительным процессором под кодовым названием SC8280, чтобы конкурировать с подобными Apple M1.

 Судя по периодически появляющимся утечкам, Qualcomm наконец серьезно отнеслась к ARM устройствам на Windows 10, учитывая, что конкуренты также не седят на месте.

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Теги

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