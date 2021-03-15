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Сегодня на цифровом мероприятии компания AMD анонсировала новые процессоры AMD EPYC серии 7003, в том числе AMD EPYC 7763, являющися самым производительным серверным процессором в мире. Новые процессоры серии EPYC 7003 помогут заказчикам в области высокопроизводительных вычислений, облачных сред и корпоративным клиентам обеспечить лучшую производительность среди всех серверных процессоров с увеличением количества инструкций за такт до 19%.

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"С запуском наших процессоров AMD EPYC 3-го поколения мы невероятно рады предоставить самые быстрые серверные ЦП в мире. Эти процессоры укрепляют наше лидерство в области центров обработки данных и помогают клиентам решать самые сложные современные ИТ-задачи, существенно расширяя нашу экосистему. Мы не только удваиваем производительность по сравнению с конкурентами в высокопроизводительных вычислениях, облачных и корпоративных рабочих нагрузках с помощью наших новейших серверных процессоров, но и вместе с графическими процессорами AMD Instinct мы преодолеем существующий барьер производительности суперкомпьютеров и поможем решить проблемы, которые ранее были недоступны человечеству", - сказал Форрест Норрод, старший вице-президент и генеральный менеджер бизнес-группы центров обработки данных и встраиваемых решений

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Доступные сразу после анонса процессоры AMD EPYC серии 7003 имеют до 64 ядер «Zen 3» на процессор и представляют новые уровни кэш-памяти на каждое ядро, предлагая возможности подключения по новейшему интерфейсу PCIe 4 и лучшую в своем классе пропускную способность памяти, которые стали достойной заменой серверных процессоров серии EPYC 7002. Процессоры AMD EPYC 3-го поколения также включают современные технологии безопасности благодаря AMD Infinity Guard, поддерживающие новую функцию под названием Secure Encrypted Virtualization-Secure Nested Paging (SEV-SNP). SEV-SNP расширяет существующие функции SEV на процессорах EPYC, добавляя мощные возможности защиты целостности памяти, чтобы помочь предотвратить вредоносные атаки путем создания изолированной среды.

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Все эти функции и возможности в совокупности помогают ускорить достижение результатов в высокопроизводительных вычислениях, облачных вычислениях и корпоративных задачах.

Клиентам высокопроизводительных вычислений, которым требуются вычислительные возможности с максимальной пропускной способностью для выполнения большего количества симуляций за определенный период времени или использования больших наборов данных, процессоры AMD EPYC серии 7003 обеспечивают более быструю работу за счет большего количества операций ввода-вывода и пропускной способности памяти, а также за счет мощных ядер «Zen 3», которые обеспечивают вдвое большую производительность для рабочих нагрузок высокопроизводительных вычислений по сравнению с конкурентами.

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Поставщикам облачных услуг, которым необходимы вычислительная мощность и возможности безопасности, процессоры AMD EPYC серии 7003 предлагают самую высокую плотность ядер, расширенные функции безопасности и вдвое большую целочисленную производительность по сравнению с конкурентами.

Предприятиям, где производительность и время окупаемости критически важны, новые процессоры AMD EPYC серии 7003 помогут повысить эффективность и обеспечить высокую прибыль и производительность. Новые процессоры увеличивают обработку транзакционных баз данных на 19%, улучшают сортировку больших массивов данных на 60% с оптимальным соотношением цены и предлагают превосходную производительность для гибкой гиперконвергентной инфраструктуры.

Ожидается, что к концу 2021 года экосистема процессоров AMD EPYC значительно вырастет: появится более 400 облачных сервисов, использующих все поколения процессоров EPYC, и 100 новых серверных платформ, использующих процессоры EPYC 3-го поколения. Решения на базе процессоров AMD EPYC серии 7003 теперь доступны у многочисленных OEM-производителей, ODM, поставщиков облачных услуг и торговых партнеров по всему миру.