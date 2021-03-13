Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Тесты процессоров Intel Core i5-11600KF и i5-11400F Rocket Lake-S попали в сеть

Сегодня в сети на одном из тематических ресурсов появились тесты процессоров Intel Core i5-11600KF и i5-11400F Rocket Lake-S
[ ] для раздела Блоги
+
!! RTX 3070 начала дешеветь
RTX 3060 Gigаbyte Vision - обвал цен
Обвал цен на RTX 3060 - разбивай копилку
RTX 3060 стала всего чуть дороже чем 2060
-18000р на RTX 3060 ASUS в Ситилинке
Начислено вознаграждение
Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение.

 Процессоры Intel серии Rocket Lake-S уже были тщательно протестирован уважаемыми и известными техническими изданиями еще до того, как компания официально их анонсировала. Нам уже довелось видеть несколько обзоров инженерных образцов чипа Core i9-11900 несколько недель назад, а совсем недавно появились тесты розничных процессоров Core i7-11700K в обзорах от AnandTech и HardwareLuxx.

реклама

 Все эти процессоры являются 8-ядерными и 16-поточными и, вероятно, станут самыми популярными среди поклонников продукции Intel, но для людей с ограниченным бюджетом серия Core i5 может стать более выгодным приобретением. На портале Chiphell можно найти краткий обзор двух 6-ядерных и 12-поточных процессоров Core i5. Член этого сообщества получил доступ к чипу Core i5-11600KF с разблокированным множителем и без встроенной графики и процессору Core i5-11400F, также без встроенной графики.

анонсы и реклама
-14000р на RTX 3060 ASUS Dual
RTX 3070 <b>дешевле всего и всех</b> в Compeo.ru
Топовая водянка от XPG уже в продаже
RTX 3080 дешевле всего в XPERT.RU
Много <b>3060 дешевле 70 тр</b> в XPERT.RU
XPERT снижает цены на RTX 3070 - плат много
-14000р на RTX 3060 Gigabyte Eagle
Цены на видеокарты пошли круто вниз
Еще одна топ видяха с мегаскидкой
RTX 3060 - цены пошли вниз
<b>Обвал цен на семейство Galaxy S20</b> скидки 25%
RTX 3090 - самые низкие цены и большой выбор в XPERT.RU

 Core i5-11600KF имеет TDP 125 Вт и может разгоняться до частоты 4,9 ГГц, а его базовая частота составляет 3,9 ГГц. Core i5-11400F, с другой стороны, представляет собой модель с мощностью 65 Вт, базовой тактовой частотой 2,6 ГГц и максимальной тактовой частотой до 4,4 ГГц. Оба основаны на архитектуре Cypress Cove и будут предлагать поддержку PCI Gen4. К сожалению, обе модели, входящие в серию F, не будут иметь встроенной графики Xe Gen12.

реклама

 Процессоры были протестированы на материнской плате Gigabyte Z490 AORUS Ultra, на которой была установлена последняя доступная версия BIOS для серии Core 11-го поколения. Это не означает, что Gigabyte не выпустит еще более оптимизированный BIOS перед запуском, и новый микрокод может принести некоторые изменения и оптимизации. Кроме того, в системе была установлена оперативная память ZADAK Spark DDR4-3600 объемом 16 ГБ.

реклама

 Оба процессора охлаждались комплектом AIO с тремя вентиляторами под названием GI-CX360 ARGB от PCCooler. Охлаждение рассчитано на максимальную мощность 350 Вт, что более чем достаточно для этих процессоров серии Core i5, даже в режимах питания PL2. Под нагрузкой в тесте AIDA64 Core i5-11600KF потребляет в среднем 209 Вт энергии и имеет температуру 85°C, а Core i5-11400F, с другой стороны, показал в среднем 145 Вт и 70°C.

реклама

 Рецензент отмечает, что после выхода новой версии BIOS производительность может измениться. Он тестировал Core i5-11600KF в разгоне, но результаты были неутешительными. Он отметил, что разгон ограничился значениями 4,8 ГГц и 4,9 ГГц при поданном напряжении 1,4 В, но работа была нестабильной. Температура тоже заметно повысилась. Очевидно, что Core i5-11400F не может быть разогнан, но есть хитрости с модификациями PL2 и Tau, которые обозреватель не тестировал. Игровые тесты не проводились и были отложены до выхода нового BIOS и лучшей оптимизации.

Начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.
Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

intel core i5 core core i5-11400f core i5-11600kf
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 3060 Gaming X Trio
14
Обзор и тестирование материнской платы ASUS ROG Crosshair VIII Dark Hero: Темный король
73
Watch Dogs Legion: тестирование видеокарт NVIDIA Ampere и Turing с включенными RTX и DLSS 2.0
16
Обзор игровой мыши ASUS ROG Pugio II
7
Топ лучших видеокарт для игрового компьютера, стоимостью до 30 тысяч рублей: март 2021
14
Обзор и тестирование видеокарты ASUS ROG Strix Radeon RX 6800 OC (ROG-Strix-RX6800-O16G-Gaming)
14
Битва игровых компьютеров: Core i3-10100F & Radeon RX 590 VS Ryzen 3 2200G & GeForce GTX 1660
10
Обзор и тестирование блока питания Seasonic FOCUS GX-1000 (80 Plus Gold)
33
В погоне за производительностью: процессоры – март 2021
40
Битва ветеранов: GeForce GTX 1060 6GB VS GeForce GTX 1060 3GB VS Radeon RX 570 8GB
38

Интересные материалы

Игровой компьютер до 50 тысяч рублей: март 2021 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
7 марта 2021 22
Битва ветеранов: GeForce GTX 1060 6GB VS GeForce GTX 1060 3GB VS Radeon RX 570 8GB
8 марта 2021 38
Битва видеокарт: GeForce GTX 1660 Ti VS GeForce GTX 1070
3 марта 2021 32
В погоне за производительностью: процессоры – март 2021
9 марта 2021 40
Деньги вперед: главные игры марта 2021 года
2 марта 2021 36
Обзор видеокарты Palit GeForce RTX 3060 Ti Dual OC
6 марта 2021 32

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Xiaomi назвала 22 смартфона, которые первыми получат MIUI 12.5 весной 2021 года
4
Попытка снять крышку с Intel Core i7-11700K (Rocket Lake) вывела процессор из строя
41
Видеокарты NVIDIA слишком требовательны к процессору и теряют 30% скорости на Ryzen 5 1600X – HU
113
Intel раскрыла реальную производительность игровой видеокарты DG2 – уровень GeForce RTX 2080
17
Блокировка аккаунтов криптовалютных бирж в социальных сетях Китая вызывает опасения запрета майнинга
18
Австралийский магазин создал на заказ компьютер за $23000 с двумя RTX 3090 и памятью 128 Гб
16
HUAWEI в принудительном порядке обновит десятки старых смартфонов до новой прошивки HarmonyOS
7
Ветеран Eve Online потерял один из самых сильных кораблей Titan Leviathan из-за ошибки новичка
16
По мнению Илона Маска, транспорт в Cyberpunk 2077 не соответствует духу киберпанка
9
В Steam бесплатно раздают оригинальную Metro 2033 и с большими скидками распродают другие игры серии
16
Дискретная графика Intel DG2 сможет потягаться с GeForce RTX 3070
30
Старые флагманские смартфоны Honor получили стабильную глобальную прошивку Magic UI 4.0
8
Австралийский магазин продал "Царь-компьютер" с двумя RTX 3090 за 23 322$
37
В первых тестах Radeon RX 6700 XT успешно противостоит RTX 3070 и 3060 Ti, но рейтрейсинг всё портит
116
Небольшое тестирование Core i5-11400F и 11600KF снова показало высокий нагрев и энергопотребление
179
ASUS выпустит компактный флагманский смартфон ZenFone 8 mini на Snapdragon 888
3
Стартовала продажа Xiaomi Mi 10S: производительнее и дешевле предшественника
1
Гибридный процессор AMD Ryzen 3 5300G протестирован в ряде игр и бенчмарков и предлагается за $177
38
Стала известна дата выхода Xiaomi POCO X3 Pro на Snapdragon 860
+
В World of Tanks на следующей неделе стартует IV сезон обновлённого Боевого пропуска
14

Популярные статьи

10 небольших полезных и бесплатных утилит, упрощающих использование Windows 10: Часть 4
22
Новые игры и апгрейды компьютера перестали радовать — разбираемся в причинах этого состояния
150
Обзор и тестирование материнской платы ASUS ROG Crosshair VIII Dark Hero: Темный король
73
Watch Dogs Legion: тестирование видеокарт NVIDIA Ampere и Turing с включенными RTX и DLSS 2.0
16
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 3060 Gaming X Trio
14

Сейчас обсуждают

Bare_Metal
20:18
Валер, галлюцинации?
Небольшое тестирование Core i5-11400F и 11600KF снова показало высокий нагрев и энергопотребление
Bare_Metal
20:12
Да, ты всё устроил ))
Небольшое тестирование Core i5-11400F и 11600KF снова показало высокий нагрев и энергопотребление
Zmey1945
20:12
5800х реально хороший игровой проц. Хоть и жарит до 90 градусов, но при этом жрёт 100-140 ватт. Летом даже не вспотеешь.
Небольшое тестирование Core i5-11400F и 11600KF снова показало высокий нагрев и энергопотребление
Gunnar
20:11
Вот где ваши карточки посоны.
Мега майнинговое предприятие в Китае — 210000 ферм с видеокартами и доход более $10 млн в день
Valera Gabrelyan
20:10
Да вообще-то.
Небольшое тестирование Core i5-11400F и 11600KF снова показало высокий нагрев и энергопотребление
Виктор Ценин
20:08
Это потрясает) Мак вы, как вижу, к ЭВМ не относите? Парами девайсов на Андроиде удивили, вот это да. И я вам не Витя нихера.
Античит от Denuvo стал доступен разработчикам игр для PlayStation 5
Foxter
20:08
А чего так? человек, рассказал, на базе полученных знаний, так же как и "Вова_огонь".
Небольшое тестирование Core i5-11400F и 11600KF снова показало высокий нагрев и энергопотребление
Слава Чуклин
20:06
На него уже не будет крупных обновлений, максимум патчи безопасности
Старые флагманские смартфоны Honor получили стабильную глобальную прошивку Magic UI 4.0
Слава Чуклин
20:05
На 20S к сожалению не планируется обновление
Старые флагманские смартфоны Honor получили стабильную глобальную прошивку Magic UI 4.0
MriS
20:05
В cpu-z прирост есть.. В каких бенчах интел тестит не известно. Да и Контрольные показатели На оф. сайте в разделе бенчей инфы нет. Один тест м2 диска и всё. https://edc.intel.com/content/www/ru/ru/pr...
Инсайдеры подтверждают значительный рост уровня производительности процессоров Intel Alder Lake
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем