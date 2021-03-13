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Процессоры Intel серии Rocket Lake-S уже были тщательно протестирован уважаемыми и известными техническими изданиями еще до того, как компания официально их анонсировала. Нам уже довелось видеть несколько обзоров инженерных образцов чипа Core i9-11900 несколько недель назад, а совсем недавно появились тесты розничных процессоров Core i7-11700K в обзорах от AnandTech и HardwareLuxx.

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Все эти процессоры являются 8-ядерными и 16-поточными и, вероятно, станут самыми популярными среди поклонников продукции Intel, но для людей с ограниченным бюджетом серия Core i5 может стать более выгодным приобретением. На портале Chiphell можно найти краткий обзор двух 6-ядерных и 12-поточных процессоров Core i5. Член этого сообщества получил доступ к чипу Core i5-11600KF с разблокированным множителем и без встроенной графики и процессору Core i5-11400F, также без встроенной графики.

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Core i5-11600KF имеет TDP 125 Вт и может разгоняться до частоты 4,9 ГГц, а его базовая частота составляет 3,9 ГГц. Core i5-11400F, с другой стороны, представляет собой модель с мощностью 65 Вт, базовой тактовой частотой 2,6 ГГц и максимальной тактовой частотой до 4,4 ГГц. Оба основаны на архитектуре Cypress Cove и будут предлагать поддержку PCI Gen4. К сожалению, обе модели, входящие в серию F, не будут иметь встроенной графики Xe Gen12.

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Процессоры были протестированы на материнской плате Gigabyte Z490 AORUS Ultra, на которой была установлена последняя доступная версия BIOS для серии Core 11-го поколения. Это не означает, что Gigabyte не выпустит еще более оптимизированный BIOS перед запуском, и новый микрокод может принести некоторые изменения и оптимизации. Кроме того, в системе была установлена оперативная память ZADAK Spark DDR4-3600 объемом 16 ГБ.

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Оба процессора охлаждались комплектом AIO с тремя вентиляторами под названием GI-CX360 ARGB от PCCooler. Охлаждение рассчитано на максимальную мощность 350 Вт, что более чем достаточно для этих процессоров серии Core i5, даже в режимах питания PL2. Под нагрузкой в тесте AIDA64 Core i5-11600KF потребляет в среднем 209 Вт энергии и имеет температуру 85°C, а Core i5-11400F, с другой стороны, показал в среднем 145 Вт и 70°C.

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Рецензент отмечает, что после выхода новой версии BIOS производительность может измениться. Он тестировал Core i5-11600KF в разгоне, но результаты были неутешительными. Он отметил, что разгон ограничился значениями 4,8 ГГц и 4,9 ГГц при поданном напряжении 1,4 В, но работа была нестабильной. Температура тоже заметно повысилась. Очевидно, что Core i5-11400F не может быть разогнан, но есть хитрости с модификациями PL2 и Tau, которые обозреватель не тестировал. Игровые тесты не проводились и были отложены до выхода нового BIOS и лучшей оптимизации.