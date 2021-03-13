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PowerColor пока что представила только эталонную модель видеокарты RX 6700 XT. Сегодня впервые появилась возможность познакомиться с их нестандартной моделью.

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PowerColor Hellhound - новая серия в модельном ряду производителя. Теперь компания будет предлагать серии Liquid Devil, Red Devil, Red Dragon, Hellhound и Figher (в порядке их значимости).

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Серия Hellhound будет представлена в новой цветовой гамме. Вместо темно-серых и красных элементов в новой модели будет черно-синяя цветовая гамма. Первая карта в серии имеет полупрозрачный дизайн с тремя вентиляторами, который подсвечивается синим светом. На данный момент неясно, будет ли поддержка RGB или вентиляторы так и будут иметь лишь только один цвет. На задней панели изображен логотип новой серии, но он не подсвечивается светодиодами.

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Видеокарта PowerColor RX 6700 XT Hellhound имеет полностью индивидуальный дизайн с двумя 8-контактными разъемами питания, что отличает её от эталонных 6 и 8-контактных разъемов. Карта предлагает стандартную конфигурацию портов для вывода изображения: тройной DisplayPort 1.4a и один HDMI 2.1.

Информация о цене и тактовых частотах этой модели пока недоступна. Однако, поскольку это первый (и пока единственный) индивидуальный дизайн видеокарты Radeon RX 6700 XT от PowerColor, то ожидается, что она начнет продаваться 18 марта, когда будет официально выпущена новая модель Radeon.