Denuvo присоединяется к борьбе с читерством на PlayStation 5
Denuvo объявляет о своем присоединении к эксклюзивной программе PlayStation 5 Tools and Middleware. Denuvo является лидером в области защиты видеоигр, а также через эту программу предлагает свое решение Anti-Cheat издателям и разработчикам, чьи игры доступны на PlayStation 5.
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Denuvo находится на переднем крае безопасности игр. С его помощью защищены более 1000 игр и более 2 миллиардов их уникальных установок на всех платформах. Таким образом, участие в программе PlayStation 5 Tools and Middleware способствует неизменной приверженности Denuvo к совершенству и инновациям в области безопасности игр. Целью Denuvo также является защита инвестиций разработчиков, так как примерно 70% доходов они получают в первые две недели после запуска игры.
Сегодня, как участник экосистемы, Denuvo продолжает свою миссию по возвращению честности и удовольствия в игры, предоставляя свое Anti-Cheat решение всем разработчикам, которые хотят защитить свои игры и игроков от хакеров и мошенников на PlayStation 5. По данным Global Gaming Survey, 77% игроков считают, что их отталкивают от игры мошенники, что создает огромный риск для окупаемости игр.
Античит Denuvo включает в себя передовые технологии для защиты как онлайн-игр, так и игр не требующих подключения к сети. Эта технология помогает разработчикам игр защищать конфиденциальную игровые данные, не позволяя мошенникам изменять скрытые переменные, обеспечивая их надежность.
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Разработанная экспертами по безопасности и энтузиастами видеоигр, технология Denuvo, по их уверению, не оказывает негативного влияния на производительность в игре, а ее ненавязчивая методология гарантирует, что игровой процесс никогда не пострадает (так мы и поверили).
«Мошенничество портит видеоигры для честных игроков. Это может привести к снижению вовлеченности, игрового трафика и сокращению доходов издателей игр. Мы действительно гордимся тем, что можем помочь самым талантливым разработчикам мира предоставить геймерам богатый опыт на PlayStation 5", - сказал Рейнхард Блаукович, управляющий директор Denuvo.
Denuvo имеет солидный послужной список защиты игр AAA класса и более десяти лет сотрудничает с разработчиками игр, предлагает кроссплатформенные технологии на ПК, консолях, iOS и Android для защиты от пиратства, а также защиты целостности игрового процесса. Обеспечение источников дохода помимо продаж игр становится все более важным для издателей, которые полагаются на доходы от рекламы, внутриигровую валюту, загружаемый контент (DLC).
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