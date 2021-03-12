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Всего через месяц после тестирования архитектуры Xe-HPG в 3DMark Раджа Кодури, старший вице-президент и генеральный директор подразделения архитектуры и графики Intel, опубликовал фотографию, на которой может быть показана настоящая видеокарта в действии.

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Раджа Кодури уже опубликовал скриншот теста 3DMark Mesh Shader, который тестировался на оборудовании Xe-HPG в Intel Labs еще до того, как тест стал общедоступным. Сегодня Кодури опубликовал фотографию из испытательной лаборатории Intel в Калифорнии, которая, вероятно, демонстрирует графическую карту DG2 в действии.

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До сегодняшнего дня Intel не показывала снимков нового семейства графических процессоров DG2. Xe-HPG - это новая архитектура, разработанная специально для игр. Первое поколение графических процессоров должно иметь три варианта, предлагающих до 512 исполнительных модулей.

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Кодури вспоминает 2012 год, когда он тестировал старые графические процессоры в той же лаборатории. Он сказал, что новый графический процессор более чем в 20 раз быстрее.

При более внимательном рассмотрении фотографии обнаруживается инженерная плата с большим радиатором, похожим на процессор, и кулером. Это распространенный способ тестирования новых графических процессоров, которые часто вынимаются из сокета во время оценки. На столе можно видеть два блока питания, один из которых напрямую подключен к оценочной плате графического процессора, а другой подает питание на материнскую плату. Инженерная плата графического процессора подключается к материнской плате через переходную плату PCIe. Неясно, какая материнская плата используется, но она похожа на недавно анонсированную плату Alder Lake.

Хотя в сообщении DG2 не упоминается ни разу, есть кое-какие подсказки. В программное обеспечение 3DMark установлены все тесты функций 3DMark, включая тест DirectX DXR. Текущее поколение графических процессоров Xe (Xe-LP) не поддерживает трассировку лучей. Это говорит о том, что эта система была специально подготовлена для DG2, которая уже подтвердила поддержку аппаратного ускорения для трассировки лучей.

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Intel еще не подтвердила возможную дату запуска своих новых дискретных графических процессоров, которые будут доступны как для настольных компьютеров, так и для мобильных устройств. Однако производитель подтвердил, что они будут изготавливаться с использованием внешнего литейного производства. Неясно также, будет ли DG2 изготавливаться на 7-нм или 6-нм технологическом процессе, но большинство слухов указывает на использование более совершенного техпроцесса.