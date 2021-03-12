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Новые показатели производительности новинки Radeon RX 6700 XT от AMD были обнародованы ресурсом Wccftech На сайте представлена информация о частоте кадров RX 6700 XT в играх в разрешении 1440p, а также в играх в разрешении 1080p с включенной трассировкой лучей. Источник данных неизвестен, но это связано с тем, что Wccftech, как и любой другой профильный ресурс, находится под действмем соглашения о неразглашении, поскольку в их распоряжении уже есть несколько видеокарт Radeon RX 6700 XT.

Компания AMD представила свою новую модель на базе чипа Navi22 в качестве к игровой рабочей лошадки при разрешении 1440p. Производитель не предоставил данные о производительности в разрешении 4K или 1080p. То же можно сказать и о производительности трассировки лучей. AMD не спешит рассказывать, насколько мощны ускорители лучей в этой карте, потому что все ранее выпущенные модели на архитектуре RDNA2 показали худшую производительность трассировки лучей по сравнению с аналогичными картами Ampere от NVIDIA.

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Похоже, что AMD серьезно отнесется к трассировке лучей только тогда, когда будет выпущена ее технология FidelityFX SuperResolution. Согласно данным о производительности, опубликованным Wccftech, текущая производительность трассировки лучей на самом деле не так уж плоха, но, конечно, недостаточно хороша, чтобы ее можно было разместить на рекламных слайдах.

Как известно, производитель установил стоимость Radeon RX 6700 XT на уровне 479 долларов, что всего на 20 долларов меньше, чем у GeForce RTX 3070 и на 80 долларов больше, чем у RTX 3060 Ti. Таким образом, видеокарта разместилась по данному показателю между самыми популярными видеокартами NVIDIA текущего поколения.

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Благодаря сайту Wccftech появилась информация об игровой производительности в разрешении 1440p и 1080 с трассировкой лучей. Как упоминалось ранее, источник данных неизвестен, то же самое относится к настройкам системы, включая оборудование, поддержку ResizableBAR и программное обеспечение.

В разрешении 1440p видеокарта Radeon RX 6700 XT предлагает почти такую же производительность, как и GeForce RTX 3070 и на 10 % опережает GeForce RTX 3060 Ti по среднему показателю.

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С включенной трассировкой лучей AMD Radeon RX 6700 уже не является лидером среди конкурентов. Модель на базе чипа Navi22 с 40 ускорителями лучей даже медленнее, чем GeForce RTX 3060 Ti, которая в среднем на 9% быстрее, а GeForce RTX 3070 опережает новинку на внушительные 19%, и это в разрешении FullHD.