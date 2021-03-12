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Китайская компания, занимающаяся производством микросхем, Semiconductor Manufacturing International Corporation (SMIC), смогла достичь 95%-ного выхода продукции с помощью 14-нанометрового полупроводникового процесса, о чем свидетельствуют промышленные источники в этой восточноазиатской стране. Если эта информация верна, то она поставит SMIC на уровень, сравнимый с Тайваньской производственной корпорацией полупроводников (TSMC). Однако по мере того, как заявления попадают в прессу, некоторые эксперты также задаются вопросом, возможно ли для SMIC достичь высокого показателя, учитывая, что на 14-нанометровый техпроцесс приходится менее 10% от общих продаж продукции компании.

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Если слухи верны, то это означает, что SMIC значительно усовершенствовала 14-нанометровый производственный процесс, и готова перейти к более продвинутым технологиям. В то время как следующим шагом в иерархии является 10-нанометровая технология, китайская фабрика, как полагают, переходит сразу на 7-нанометровую технологию, что, несомненно, было стимулировано действиями американских санкций против Huawei Technologies Ltd., которые ограничивают возможность компании закупать чипы, изготовленные с использованием высокотехнологичных тпроцессов производства.

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В последнем квартале 2020 года продажи микросхем, изготовленных с использованием 14- и 28-нанометровых техпроцессов, составили лишь 5% от общей выручки SMIC, по сравнению с примерно 15% долей, достигнутой в предыдущем квартале. В то же время компания отгрузила примерно такое же количество пластин и заработала 980 миллионов долларов дохода, который также просел.

Объединив процентную долю доходности и структуры доходов вместе, инженеры, работающие на тайваньские компании по производству микросхем, усомнились в жизнеспособности заявлений. Они считают, учитывая, что процент выручки 14 нм упал в четвертом квартале, маловероятно, что может произойти увеличение доходности независимо от увеличения выпуска для процесса.

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Под доходом в процессе производства микросхем понимается количество микросхем в пластине, которое соответствует требованиям контроля качества и считается достойным перехода к следующему этапу.

Если слухи верны, то в текущем квартале SMIC следовало бы значительно увеличить количество 14-нм продуктов, которые она отправила клиентам. Учитывая продолжающуюся нехватку микросхем, фабрика получила больше заказов от Huawei и Qualcomm, при этом американский разработчик микросхем зашел так далеко, что отправил запросы для производства микросхем на старых технологических узлах.

Филиал Qualcomm в Китае, Huawei и SMIC также заключили соглашение о создании научно-исследовательской организации под названием SMIC Advanced Technology Research & Development (Shanghai) Corporation. Компания будет использоваться для исследования 14-нм техпроцесса, а мажоритарным акционером будет SMIC.

Разработка знаменует начало более тесного сотрудничества между американскими фирмами и китайским производителем микросхем, поскольку первые стремятся диверсифицировать свои закупки.

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Несмотря на то, что SMIC продвигается вперед в разработке 14-нм узла, его возможности выйти за рамки этого процесса ограничены. Технологические узлы, включая 10-нм, требуют более сложных производственных технологий, если используются старые литографические машины Deep Ultraviolet (DUV), а возможности SMIC закупить новейшие машины Extreme Ultraviolet (EUV) у голландской компании ASML остаются ограниченными. Без доступа к ним фабрике будет все труднее переходить к более мелким техпроцессам, в то время как остальные производители, включая TSMC, стремится к скорому коммерческому освоению 3-нм техпроцесса.