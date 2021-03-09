Resident Evil Village требует всего 35 Гб дискового пространства
В обновленном списке Microsoft Store указано, что в Resident Evil Village установлены удивительно умеренные требования к размеру файлового пространства компьютера. Согласно информации магазина, Resident Evil Village и многопользовательский режим Re: Verse в комплекте будут иметь размер примерно 50 ГБ. Одна только Resident Evil Village занимает всего 35 ГБ места. Что каается версии игры для консоли PS5, то, похоже, требование к занимаемому пространству еще меньше и составляет 27 ГБ.
реклама
Это делает Resident Evil: Village удивительно компактной игрой даже по стандартам восьмого поколения, не говоря уже о играх девятого поколения. Для сравнения, игра The Medium от Bloober Team, являющаяся хоррором с ограниченным углом обзора камеры, требует целых 55 ГБ дискового пространства. Такие масштабные игры с открытым миром восьмого поколения, как Red Dead Redemption 2, занимают гораздо больше места.
Здесь интересно отметить, что последние игры Resident Evil были довольно маленькими с точки зрения размера файла - Resident Evil 7 и ремейки Resident Evil 2 и 3, все с размером менее 30 ГБ. Однако это не обязательно означает худший игровой опыт или ресурсы более низкого качества: недавний трейлер с трассировкой лучей для Resident Evil: Village был просто великолепен, демонстрируя явный скачок в графической привлекательности от поколения к поколению.
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила